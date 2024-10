La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó que las autoridades están monitoreando una nueva zona de baja presión ubicada en el Atlántico Central.

Este fenómeno tiene actualmente un 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas, pero su posibilidad de convertirse en ciclón aumentó al 50% en los próximos siete días. La baja presión se encuentra aproximadamente a 5,105 km al este de las costas de Quintana Roo y se desplaza en dirección oeste-noroeste.

Ante la potencial amenaza, Lezama hizo un llamado a la población para que tome precauciones debido a los pronósticos de lluvias intensas. La interacción de la onda tropical número 26 con la humedad proveniente del Golfo de México podría generar tormentas con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento e incluso granizo. Estas condiciones climáticas incrementan el riesgo de deslaves, inundaciones en zonas bajas y el aumento de los niveles de ríos y arroyos.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) también ha señalado que este sistema tiene el potencial de evolucionar a depresión tropical conforme se acerque a las Islas de Sotavento a finales de esta semana.

Las autoridades meteorológicas se mantienen vigilantes del comportamiento del fenómeno hidrometeorológico y su posible impacto en la región.

Mon 10/14 8am EDT: #AL94 has a chance of developing into a tropical depression as it approaches, or moves near the northern #LeewardIslands late this week. pic.twitter.com/1aFZ3ykENk