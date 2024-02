¿Ya fuiste por tu credencial para votar? Te queda un mes para ir por ella y poder votar

En Quintana Roo hay más de 17 mil 186 credenciales para votar con fotografía que están pendientes de entregar a sus titulares en los módulos de atención, según el Instituto Nacional Electoral (INE), plazo que se acaba en poco más de un mes.

Yesenia Polanco Dzul, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local del INE en Quintana Roo, comentó que la mayor cantidad de estos plásticos pendientes están el Distrito 03 federal, con cabecera en Cancún, con más de 9 mil 252.

“En el estado son 17 mil 186 credenciales disponibles en los módulos de la entidad para entrega inmediata. En el 01 distrito electoral, con cabecera en el municipio de Solidaridad, hay un total de 3 mil 902 micas disponibles”.

En el Distrito 02 federal, con cabecera en el municipio de Othón P. Blanco, hay 2 mil 503 credenciales de elector pendientes de recoger y, en el Distrito 04, también en el municipio de Benito Juárez, es donde menos plásticos hay, con mil 529.

Las 17 mil 186 personas que no han recogido sus credenciales para votar con fotografía, sólo forman parte del padrón electoral, pero no podrán ejercer su voto al no estar inscritos en el listado electoral al no contar con su mica y, por lo tanto, no concluir los trámites que realizaron.

Polanco Dzul comentó que dichas personas tienen hasta el 14 de marzo para recoger sus credenciales para votar con fotografía en los módulos de atención ciudadana tipo fijo.

Por ello, aseguró que continuarán atendiendo a la ciudadanía los días sábado, de nueve de la mañana a las cuatro de la tarde, además de que se prevé que operen estos sitios los domingos 3 y 10 de marzo, en el mismo horario, para entregar las credenciales para votar.

La funcionaria electoral comentó que, de no ir por dichos plásticos, no podrán obtenerla sino hasta después de la jornada electoral del próximo 2 de junio, porque todas las credenciales que estén en los módulos de atención ciudadana del INE serán resguardadas.

Asimismo, recordó que el trámite por reposición de credencial por extravío, robo o deterioro grave, que no requieran ajustes en el sistema del INE, concluye el próximo 8 de febrero.