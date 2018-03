Quintanarroense le gana el oro a campeón mundial de taekwondo

Raúl Caballero/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El taekwondoín quintanarroense Carlos Adrián Sansores Acevedo, en una batalla dramática que se fue a punto de oro, se impone 13-12 al cubano Rosbelis Despaigne, al caer el telón del Open Mexicano de Taekwondo 2018.

El evento se realizó en Monterrey, Nuevo León y contó con la participación de los mejores exponentes de la disciplina.

Después de las primeras dos rondas, las selecciones nacionales que se preparan para los Juegos centroamericanos y del Caribe, tuvieron una buena cosecha en el México, luego de conseguir un total de 27 medallas de oro, 13 de plata y siete de bronce.

También te puede interesar: ¡Orgullo quintanarroense! Taekwondoín va por el oro

Carlos Sansores tuvo un combate no apto para cardíacos ante el cubano Despaigne, ambos peleadores mantuvieron la calma y fueron muy conservadores en los primeros minutos del combate.

Sin embargo, fue el cubano el que comenzó a tomar ventaja, pero el quintanarroense tuvo una reacción bravía que hizo retroceder a Despaigne, al final del combate fue muy cerrado y las cosas terminaron 12-12. Lo que provocó que se fueran al punto de oro.

Toda la afición estaba a la expectativa de saber quién de los dos peleadores se llevaba la medalla de oro, Sansores mantuvo a raya a su oponente y en la primera oportunidad le colocó el punto para adquirir la medalla de oro.

El camino del quintanarroense fue muy complicado, pero al final logró llegar fuerte a la batalla por el oro. En la primera pelea le ganó con mucha facilidad a Canadá 23-4, posteriormente se impuso a Estados Unidos 9-1.

Para el tercer combate se enfrentó al seleccionado “B”, Víctor Ballesteros con un marcador de 13-10 y avanzó a la gran final para enfrentar al cubano que ya fue campeón del mundo y medallista olímpico.

“Me sentí muy concentrado en el objetivo que era ganar el oro y se dieron las cosas. En el tercer round era irse con todo y no dejar nada en el área, y en el punto de oro conseguí conectar el punto de la victoria”, dijo Sansores

“Ganarle a un medallista olímpico y mundial me motiva rumbo a Barranquilla"

“Ganarle a un medallista olímpico y mundial me motiva rumbo a Barranquilla, y esto no se acaba aquí, ya que este resultado me motiva para continuar buscando estos triunfos para México”, mencionó.