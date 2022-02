Quintanarroenses caen de nuevo en la morosidad; dejan ir oportunidades del banco

Más de 40 mil quintanarroenses con mal historial crediticio obtuvieron en el último año una segunda oportunidad para manejar tarjetas de crédito a través de bancas digitales, pero al menos cuatro de cada 10 volvieron a caer en la morosidad.

De acuerdo con el reporte de las startup, al cierre de 2020 en Quintana Roo se tenía registro de seis mil 910 usuarios de este tipo de servicios, que ofrece bajas líneas de crédito a personas aún con mala calificación en el buró de crédito.

Para el 2021, el número había incrementado a más de 47 mil, acaparando Nu el 60% de ellos.

"Lamentablemente muchas personas no aprovecharon esta oportunidad por su falta de cultura financiera. No por nada Quintana Roo tiene una de las más altas tasas de morosidad, de casi un 29%, precisamente porque las personas no saben usar bien estos créditos", detalló Luis Ramiro Beltrán Castillo, asesor financiero y profesor de economía de la Universidad Modelo.