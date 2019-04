Vinculan quistes de ovarios con males cardíacos

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Alrededor de 30 mil 726 mujeres de Quintana Roo que padecen de quistes en los ovarios, tienen 20% más de posibilidades de desarrollar enfermedades cardíacas, reveló la Sociedad Mexicana de Cardiología.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 7% de las mexicanas en edad reproductiva tienen problemas de ovarios poliquísticos, que se forman cuando la mujer genera hormonas masculinas de más, lo que impide la liberación de óvulos.

Esa condición la padecen 30 mil 726 de las 438 mil 953 mujeres, de entre 12 y 45 años, quienes estarían expuestas a padecer de problemas del corazón, según las autoridades sanitarias.

Un artículo de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) indica que en un estudio de 143 pacientes menores de 60 años que requirieron de angiografía coronaria (rayos X para ver los vasos sanguíneos), se encontró que las mujeres con evidencia clínica de ovarios poliquísticos tenían el doble de arterias comprometidas, con una obstrucción mayor del 50% del conducto.

Marco Antonio Alcocer Ganda, vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología, explicó que la prevalencia de afecciones cardiovasculares, e incluso, de diabetes tipo dos entre estas pacientes se debe a que sus cuerpos generan resistencia a la insulina.

Explicó que la resistencia a la insulina ocasiona que las moléculas del colesterol se oxiden con mayor facilidad, permitiendo que estas se queden en las paredes de las arterias, lo que favorece la adhesión de plaquetas que terminan bloqueando estos conductos.

“Por eso, las organizaciones internacionales han hecho hincapié en que los especialistas médicos tenemos que trabajar coordinadamente, esto quiere decir que el ginecólogo tiene que tener más comunicación con el cardiólogo para que evalúe, y es así como vamos a ayudar más a la gente”.

Sin embargo, el diagnóstico y tratamiento no podría ser posible, si las pacientes no acuden a tiempo al médico, porque a pesar de que se ha elevado la conciencia de prevenir enfermedades, como el cáncer de mama o el cervicouterino, existen otros padecimientos que pueden acortar la vida, y de los que la población femenina no es consciente.