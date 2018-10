Rafa Nadal Academy ya tiene fecha de apertura en Cancún

Agencia

MALLORCA, España.- El tenista español Rafael Nadal anunció este martes que el próximo 1 de diciembre abrirá una sede de su academia en un complejo turístico en Costa Mujeres, la primera que sale de España.

En un acto realizado en la sede de Rafa Nadal Academy en Manacos, isla de Mallorca, el tenista explicó que se trata de la primera expansión mundial de este proyecto, que celebra su segundo aniversario con el anuncio de internacionalización.

“Uno de los objetivos que siempre hemos tenido es la expansión. A nosotros nos llena de satisfacción poder anunciar la primera expansión fuera de Manacor, y va a ser en México, en Costa Mujeres, para nosotros es una gran motivación y una gran oportunidad”, manifestó.

