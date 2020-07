Cancún.- El secretario de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, (Secoes), Rafael Del Pozo Dergal anunció este martes que ha resultado positivo a COVID-19.

“Les comparto que he resultado Positivo a la prueba COVID19. Me encuentro bien y en recuperación, trabajando desde casa, coordinando las responsabilidades a mi cargo y cumpliendo con el protocolo correspondiente”, tuiteó esta mañana el funcionario.

Su anuncio se suma al de la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo (STYPS), Catalina Puerto Navarro, quien el pasado 10 de junio también compartió en sus redes sociales que había contraído la enfermedad.

“Me permito compartirles hoy, he dado positivo al COVID-19” Me encuentro en buen estado de salud, acatando las medidas necesarias. Trabajando de manera virtual atendiendo mis responsabilidades como Titular @STYPS”, publicó en aquel momento, la funcionaria.

