Acuerdos bizarros entre morena y PVEM

Cosas de la política que sólo suceden en México. El entuerto protagonizado, como actor principal, por Manuel Velasco Coello y como secundarios, los senadores de Morena, los del Verde Ecologista y el Congreso de Chiapas, resulta inaudito, sui generis, bizarro y hasta kafkiano.

La forma en que se maneja la política en México ha quedado evidenciada, el partido Morena también (el PVEM no, porque todos sabemos cómo se las gasta) y el Senado de la República abollado en una de las primeras sesiones de la naciente legislatura.

Hoy ya no se sabe si debemos llamar a Velasco Coello senador o gobernador o ambas, porque finalmente ocupa ambos cargos, en un hecho jamás visto en la historia de este país, gracias a las modificaciones a la Constitución estatal de Chiapas, realizadas éstas por el Congreso local; a la voracidad de Morena, al oportunismo del Verde Ecologista y a la mucha, pero mucha corrupción de por medio.

Qué lejos están aquellas declaraciones de Velasco Coello, quien en marzo dijo que no buscaría el Senado porque pretendía cumplir con su mandato como gobernador de Chiapas.

“Pero ¿por qué limitarse, si puede ser las dos y ocupar ambos cargos? –seguramente se preguntaron algunos- Finalmente estamos en México, en el país del todo se puede (Where the dreams comes true, en inglés)”. Y lo hizo realidad.

Bueno pues la historia es que, el (además) esposo de la actriz Anahí, primero pidió licencia para separarse del cargo de gobernador a partir del 29 de agosto, a fin de que la Comisión Política Permanente del Congreso chiapaneco nombrara a quien sería el mandatario provisional. Posteriormente el órgano legislativo tuvo 10 días para constituirse en un colegio electoral (hágame usted el favor) y nombrar a un gobernador sustituto.

Y es que las recientes modificaciones a la Constitución Política de Chiapas le abrieron la posibilidad a Velasco Coello para que una vez que asuma el cargo de Senador de la República, pedir licencia al Senado y regresar a terminar el periodo por el que fue electo como gobernador, es decir, hasta el 8 de diciembre. Por ello el Congreso tuvo un periodo de 10 días antes de nombrar a un sustituto, que finalmente fue ¡el mismo Velasco Coello!

Las reformas a la Constitución local se hicieron apenas el pasado 24 de agosto. El presidente del Congreso negó que fuera una legislación que actuara “a petición de partes”, sin embargo las reformas fueron exclusivamente para abrirle la posibilidad a Velasco Coello de regresar al cargo de Gobernador si así conviene a sus intereses y si el Senado le aprobaba una licencia.

Una vez constituido el Senado, Velasco Coello pidió dicho permiso que, cabe resaltar, primero fue negado en el pleno de la Cámara Alta, y más tarde, como por arte de magia, le fue aprobado por la aplastante mayoría de Morena. Pero esta decisión del partido del presidente electo Andrés Manuel López Obrador tuvo su jiribilla (of course), y repentinamente, el Verde Ecologista –partido de Velasco Coello- regresó el favor cediendo cinco diputados a la bancada morenista.

Así la fracción del Movimiento Regeneración Nacional pasó de 247 a 252 diputados y la del Partido Verde (PVEM) descendió de 16 a 11 integrantes, con lo cual Morena obtuvo la mayoría absoluta, que le permite aprobar la iniciativa que quiera sin requerir del voto de ninguna otra fuerza en el Congreso de la Unión, simplemente utilizando la aplanadora y haciendo a un lado los contrapesos.

Con ello, AMLO y su partido cuentan desde ahora con un poder absoluto, avasallador, no visto desde hace muchos años en México y Velasco Coello es gobernador y senador.

Pero la historia no acaba aquí, ahora sólo falta ver cómo Morena se sacudirá al Verde Ecologista o si éste logra pegarse como sanguijuela.