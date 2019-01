La necesidad de buscar culpables

El pasado 20 de enero quedará marcado por ser un día en que la violencia nuevamente se apoderó de Cancún, tiñendo sus calles de sangre y sembrando otra vez miedo entre sus habitantes. Siete personas fueron acribilladas en un domicilio de la región 219 y otras dos fueron ejecutadas en diferentes hechos ese mismo día. Sí, en tan sólo unas horas se cometieron más de la mitad de los asesinatos reportados en los 19 días anteriores de este 2019.

Apenas 14 días antes, igual número de víctimas se registraron en la matanza ocurrida en un bar llamado “Las Virginias” en Playa del Carmen, en un suceso tan escalofriante como el de Cancún.

Estos condenables hechos dejan en claro que las zonas de más peligro en la entidad y quizá en el sureste mexicano son Cancún y la cabecera de Solidaridad, el corazón de la Riviera Maya: Playa del Carmen.

Y como siempre, la ciudadanía, atrapada por la psicosis, busca culpables, responsables de lo que está ocurriendo en esta zona, donde antes privaba la paz.

De acuerdo a lo que se puede observar a través de las redes sociales, la mayoría de la gente, en su desesperación, apunta comúnmente hacia el mismo objetivo, hacia el mismo punto, al más cercano: El presidente municipal en turno, mostrando así una visión muy corta y totalmente distorsionada de un problema que en realidad es multifactorial, en el que de hecho, si se marcan responsabilidades, la de un gobierno municipal resultaría mínima en comparación con la federación y el estado.

Si lo que se pretende es buscar a un “culpable” de lo que hoy ocurre, primero se deben analizar los motivos que generaron este fenómeno como pueden ser: el crecimiento desorganizado y hasta anárquico de ambas ciudades, la construcción de mini-viviendas que generan hacinamiento, la ínfima calidad de la educación, además claro, la cercanía con la frontera sur por donde cruzan las armas, y el éxito turístico que genera economía, entre otros factores.

Desde ahí empezamos a ver que los culpables o responsables de este brote de violencia no son los presidentes municipales, está mal orientado señalar a Mara Lezama en Cancún o Laura Beristáin en Playa del Carmen o a cualquier otro alcalde, pues –de entrada- el origen que generó el campo fértil para la delincuencia viene de muchos años atrás.

“Pero es que no se ha hecho nada”, es la constante también en las redes. Y quizá esos “críticos” tengan razón, a medias, pues los esfuerzos realizados hasta el momento no han sido los correctos, se ha fallado. Está visto que la solución no está en traer más policías ni más militares, no es así como se abatirán los índices delictivos ni la violencia.

Mientras no exista una verdadera estrategia en la que incluyan cuerpos de inteligencia, de espionaje, así como un mapa geo-delictivo. Mientras no se cuente con cuerpos policiales, fiscalía y jueces confiables. Mientras la policía se dedique a “mal perseguir” a responsables de hechos ya perpetrados. Mientras sigan entrando armas como caramelos por la frontera, y mientras no se cuente con una ley rígida que deje de priorizar los derechos humanos sobre los delitos, dando más garantías a los hampones que a la policía y a la víctima, no se podrá avanzar.

Y en ninguno de estos casos –nótese bien- tienen facultades los presidentes municipales ni sus gobiernos. No entra en su ámbito de acción el hecho de que los jueces dejen libres a los delincuentes y encarcelen a inocentes o a gente que roba por hambre. Tampoco les corresponde resolver el problema al que se enfrentan los agentes ministeriales que no cuentan con equipo ni armamento para hacer frente al hampa.

En fin, dentro de este cúmulo de responsabilidades e irresponsabilidades, el margen de maniobra del gobierno municipal es mínimo en comparación con la Federación y el estado, ya que su función se limita a la prevención y al tránsito. Nada más.

Entiéndase: El hilo no siempre se rompe por lo más delgado.