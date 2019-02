De modas, franquicias y mercenarios

Hoy, quizá como nunca antes, el nivel de la política, de muchos aquellos que la practican, ha quedado exhibido, envilecido, así cínicamente, sin el menor de los escrúpulos, luego de observar cómo gente acostumbrada durante años a recibir remuneraciones del erario público, se presentó con ansiedad de ser postulada como candidata a una diputación por el partido de moda: Morena.

Priistas, panistas, perredistas, verde ecologistas, en fin, de todos los colores y sabores que antes se daban golpes de pecho y gritaban a los cuatro vientos su orgullo de pertenecer a un partido político, ahora muestran su cara-dura, la verdadera faceta… ¡fuera máscaras!

Y así queda más que claro, comprobado, que las convicciones políticas, que la lealtad y la institucionalidad no son más que letra muerta, posturas de papel que se asumen mientras así lo dicte la conveniencia, mientras puedan obtener un cargo y mientras vean la cartera gorda.

La política para ellos es, pues, una postura mercenaria de momentos, de oportunidades para ofrecerse a verdaderas franquicias, muy lejanas de enarbolar una verdadera institución partidista, con principios, con valores, con estatutos y sobre todo, con una posición políticamente firme.

No hay el menor pudor, mucho menos respeto alguno hacia aquellos ciudadanos que sí creen en los partidos políticos, en sus principios, en sus valores y lo defienden con plena convicción, que salen a la calle el día de las elecciones para tachar la boleta a favor del partido por el que votaron su padre, su abuelo, sus antecesores. Y lo hacen con el mayor orgullo.

¿Cómo explicarle a esa gente que aquellos que pidieron el voto, que se les veía gritando y aplaudiendo en los mítines, que se decían convenidos que su partido era la mejor opción, hoy piden ser tomados en cuenta por un instituto diferente, por simple moda?

Esa gente hoy se siente decepcionada y desprotegida.

Por otro lado y sin el menor interés de juzgar o proferir una crítica, también es justo preguntar cómo esperar algo diferente si el mismo Morena fue creado y es encabezado por ex priistas, ex perredistas de “firmes convicciones”, capaces de escribir himnos a su partido, y abandonarlo al no ser ungidos como candidatos hace ya algunos años.

Así fue creada esta fuerza de moda y por tal motivo resulta difícil que morenistas puedan exigir lealtad de su partido hacia ellos, y menos tachar de oportunistas a aquellos que vienen de otras fuerzas. Esos son los principios con los que fue constituido esto que hoy es un instituto político. La falta de convicciones e incluso la traición, forman parte de su ADN.

Cabe un reconocimiento hacia aquellos que han sabido aguantar, que saben que la lealtad es un valor que se debe defender en todo momento, en las buenas y en las malas, y que han decidido sí competir, pero sobre todo observar, esperar sentados, que tarde o temprano verán como muchos regresarán con la cola entre las patas.

Ese es el nivel de un país políticamente pobre.