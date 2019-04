Promoción al turismo no, pero al presidente sí

El presidente más autopromocionado en la historia de México, Andrés Manuel López Obrador rechazó una vez más la promoción turística nacional, uno de los sectores prioritarios para la economía de México.

Con el cuchillo entre los dientes llegaron decenas de empresarios “turisteros” al Tianguis Turístico de México celebrado en Acapulco para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador que restituya la inversión en promoción, cancelada incluso antes de iniciar la administración federal para destinar esos recursos -7 mil millones de pesos- a la construcción del “Tren Maya”.

Desde hace meses, los miembros de la iniciativa privada (hoteleros, aerolíneas, restaurantes, bares, náuticos, entre otros) de todo el país esperaban el momento para hacerle montón al presidente y presionarlo así para que continúe la promoción de los destinos nacionales, principalmente en el extranjero.

Y la respuesta del mandatario en su primera intervención fue hacer mutis, no se intimidó ni abordó el punto en la inauguración del evento celebrado en Acapulco, lo que enardeció los ánimos de algunos empresarios ahí reunidos.

Fue entonces que el secretario de Turismo, Miguel Torruco salió al quite para defender a su jefe y entonces revirar la petición de los empresarios: “Cuántos millones de dólares van a invertir de su dinero para la promoción turística, pues el gobierno no lo hará. En administraciones anteriores se invertía mucho dinero del erario y no hubo buenos resultados”.

Este jaloneo entre el gobierno de López Obrador y el sector empresarial nacional era de esperarse, era bola cantada que de Acapulco saldrían chispas, pues los integrantes de la iniciativa privada sienten que el gobierno federal está desdeñando a una de las actividades económicas más importantes de México.

Luis Barrios, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para destinar al menos 125 millones de pesos como capital semilla.

Asimismo, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Servicios Turísticos (Concanaco Servytur), José Manuel López Campos, enfatizó que sin promoción, los destinos mexicanos corren el riesgo de convertirse en los “secretos mejores guardados del planeta”.

Tras la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), la iniciativa privada ha pedido al gobierno federal que destine una partida para la promoción del país, no obstante, el plan de la administración de López Obrador es que las embajadas y cónsules mexicanos sean quienes realicen esta tarea, en un proyecto que en nada satisface a los empresarios.

Torruco aseguró que en el sexenio de Felipe Calderón se otorgaron 13 mil millones de pesos al Consejo de Promoción Turística, y en la administración pasada de Enrique Peña Nieto 24 mil millones, y solo se consiguió el lugar 40 en gasto per cápita y 16 en captación de divisas.

E insistió: “La potencialidad turística de una nación se mide no es base a números de turistas recibidos, si no a divisas captadas…tras el discurso de ayer la pregunta es con cuánto le va a entrar el sector privado para la promoción turística”.

Fue hasta el día siguiente (9 de abril) cuando AMLO dio el cerrojazo al asunto al señalar que no destinará dinero a la promoción porque en gobiernos pasados esos recursos eran utilizados, dijo, “para una subvención encubierta y pago de favores”.

Ahora esos recursos, agregó, son utilizados para dotar de servicios a esas ciudades turísticas, donde vive gente, dentro de colonias marginadas, con contrastes que avergüenzan.

Quizá el presidente tenga razón, pero que aclare dónde, porque en los destinos de Quintana Roo no se ve esa inversión que dice, y de paso que precise para qué servirá la Sectur, cuáles serán sus funciones, si no habrá promoción.

El turismo de México pudiera entrar a un tobogán con resultados irreversibles por la inseguridad y por la falta de promoción.