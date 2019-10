La promoción económica para el sur del estado

No hay opción, y la situación es apremiante. El presidente Andrés Manuel López Obrador, le ha quedado mal al sur del estado. No cumplió su palabra y ahora el gobernador Carlos Joaquín es quien debe entrar al quite, es quien debe dar la cara y sacar el pecho.

Y es justo lo que está haciendo. En la reciente cumbre de negocios celebrada en Cancún y en la convención textilera, el mandatario quintanarroense no cejó en promocionar la zona sur de la entidad. No tuvo empacho en presentar una y otra vez el potencial con que cuenta este punto olvidado por la Federación.

Además, con valor desliza ante los medios que quien prometió disminuir el IVA en esa zona, fue el presidente de la República Mexicana. Pero hasta ahora no ha habido nada. Por el contrario, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ya aclaró que esos beneficios fiscales no se podrán dar porque, según él, “la situación del país no permite otorgar las mismas bondades que las brindadas al norte del México”.

¿Entonces para qué habló AMLO?

Una vez más, al presidente se le fue la boca. Pero ese ya no es el punto. Incluso muchos aseguran que “era de esperarse”, pues con López uno debe acostumbrarse a sus desaciertos, a sus derrapes, a sus mentiras, pues.

Lo cierto es que en junio pasado, durante su visita a Tulum, el presidente sostuvo que en el 2020 cumplirá su promesa de instaurar la zona libre en Chetumal. La medida incluye principalmente la disminución de las tasas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 8% y del Impuesto sobre la Renta (ISR) a 20 por ciento.

“Voy a cumplir el compromiso con Chetumal; estoy esperando que termine este año porque ya estamos haciendo lo mismo en la frontera norte, en 3,180 kilómetros que tenemos de frontera con Estados Unidos, ahí bajamos el ISR a 20% y el IVA de 16 a 8%; además bajamos el precio de las gasolinas, del diesel, el gas y la luz. Eso ya está funcionando”, explicó.

Agregó que “se está recaudando más porque de esa manera se alienta la inversión, se apoya al comercio y hay más crecimiento económico”, aseguró el Ejecutivo federal.

Sin embargo, lo cierto es que la zona libre en Chetumal no se incluyó dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, lo que desmoralizó al sector empresarial y la sociedad chetumaleña, que hoy padece los castigos de una ciudad francamente deprimida.

Por ello es que el gobernador y empresarios han solicitado al llamado “Peje” que cumpla con su palabra. Pero estas demandas no hacen eco, es casi como intentar dialogar con la pared. Nada…

Es así que el mandatario quintanarroense toma la sartén por el mango. Sabe de la situación que se padece en la capital del estado, y él mismo funge como promotor ante empresarios nacionales y extranjeros que, cabe decir, mostraron interés en ambos eventos.

“Basta ya de tanta desigualdad entre el norte y el sur de la entidad. Es hora de detonar la capital del estado para generar una economía floreciente, que de prosperidad y finque un futuro para las próximas generaciones”, señala.

Y Carlos Joaquín no se dedicó sólo a hablar, como sí lo hicieron otros. No, de inmediato pone manos a la obra, generando así una nueva visión y esperanza a la zona sur de la entidad.

Los resultados no serán de la noche a la mañana, pero se dan pasos certeros.