Ralphy Dreamz cumple un sueño, lanza su primer álbum inédito

Dime que me amas es el nuevo disco del talento nacido en Brooklyn, Nueva York, Ralphy Dreamz, quien debutó recientemente en el puesto 20 de la cartelera tropical Billboard con el sencillo del mismo nombre, ahora promociona el tema “Si quieres”, con el que hace un sentido homenaje a Juan Gabriel, así lo comparte en exclusiva con Novedades Quintana Roo.

“Estoy súper contento y orgulloso porque es mi primer álbum de canciones inéditas y el público lo está aceptando muy bien, el tema Dime que me amas es el primer sencillo del disco y ya vamos por más de seis millones de views en todas las plataformas digitales, me siento como en shock. Ahora estoy lanzando también “Si quieres”, tema de Juan Gabriel, pues desde niño en mi casa se escuchaba música mexicana y él para mi es uno de mis artistas favoritos”, expresó Ralphy, quien con este nuevo álbum ve recompensado el trabajo previo a este lanzamiento.

“Hablando de Dime que me amas, es mi primera canción que pasa el millón de views en YouTube y para mi es bien bonito y que lo estén pidiendo en emisoras de radio me hace sentir súper bien. Duré casi tres años en terminar este álbum de canciones inéditas porque quería que cada tema fuera especial, yo hago covers y me identifico con ellos pero este es un proyecto más íntimo, decidí tomarme más tiempo en el estudio y así, fue juntándome con varios compositores para terminar el álbum de la manera deseada”.