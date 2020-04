Ramiro Tomasini está agradecido por trabajo en la tv

Cancún.- El actor argentino Ramiro Tomasini, quien da vida a Diego en la telenovela “Como tú no hay dos” y a Ángel en la serie “El Dragón”, se dice agradecido y bendecido por los proyectos en los ha participado y asegura que esta temporada de contingencia es buen momento para que la gente pueda conocer su trabajo y disfrutar de buenas producciones mexicanas.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Ramiro asegura que estar en casa lo ha llevado a reflexionar acerca de su vida, su familia y el trabajo entre muchas otras cosas e invita a la sociedad a unirse para que esta situación pase pronto y de la mejor manera.

“Me va bastante bien, hace una semana decidí quedarme en casa y no salir, esperar a ver como se desenvuelve todo. Cuando pasan cosas como esto que estamos viviendo es buen momento para reflexionar acerca de nosotros mismos, de la familia, de la pareja, mis abuelos están en Argentina y siento más miedo por ellos, esto me hace replantear si me quedo o si me regreso para allá, lo mejor es esperar, estar bien informados y hacer lo que nos toca como sociedad”.

“Terminé de grabar ‘Como tú no hay dos’, está al aire por las estrellas y le está yendo muy bien, la historia de Diego va tomando más fuerza y más protagonismo, invito a la gente que la conozca”, detalló Ramiro, quien compartió que su personaje es un chico noble que trabaja para pagar sus estudios y ayudar a su familia, además participa en la serie” El Dragón” como Ángel.

“Ahora es cuando podemos sentarnos y disfrutar de este buen proyecto que es ‘Como tú no hay dos’ y si no han visto ‘El Dragón’, también déjenme recomendarles esta serie mexicana de acción, fue filmada en México, en Madrid, en Tokyo y Miami, una producción enorme con una historia muy linda, ahora estamos en Netflix y ya debe estar hasta la segunda temporada lista”.

Lo importante es cuidarnos

“Me siento muy contento, agradecido y bendecido con los proyectos que he tenido, el año pasado fue muy bueno y empiezo este 2020 igual, ahora esperar a ver qué pasa con esto, tenía algunos castings y obras de teatro en lista, pero se paró todo y estamos con un poco de incertidumbre, pero lo importante es cuidarnos y pasar esto de la mejor manera. La gente de Lemon y W Studios me han dado la confianza para interpretar a Ángel en ‘El Dragón’ y luego respaldarme y darme a Diego, ha sido como un premio”.