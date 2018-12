La Trinidad

En el catolicismo se refiere a Dios padre, Dios hijo y Dios espíritu santo; en tratándose del sistemas político gubernamental, La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuyo número de estados es de 32 del pacto federal y contempla tres poderes con sus respectivas atribuciones y responsabilidades; estos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de las facultades extraordinarias al ejecutivo de la unión conforme a lo dispuesto en el artículo 29.- en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, etcétera.

Sin embargo, desde antes de la asunción constitucional del actual presidente, de manera fáctica, el Congreso de la Unión ha venido legislando en función de las promesas y compromisos de Andrés Manuel López Obrador, de manera que los yerros son notorios y violatorios a las facultades del Poder Judicial; pero por ejemplo, la eliminación del fuero constitucional, no fue aprobado por la ausencia de legisladores del partido mayoritario y se pospuso para el próximo año; la anulación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no ha podido cancelarse por el costo de las acciones de la administración de la construcción.

Ahora; cuando se ha emitido una Ley de Remuneraciones para los servidores públicos, incluyendo al Poder Judicial, los representantes de las bancadas partidistas y renuentes, van a un proceso de inconstitucionalidad y este resuelve aplicar una suspensión hasta que concluya el juicio correspondiente y los diputados señalan que se aplicara la ley en el Poder Ejecutivo; craso error, la suspensión en para la ley y para que todo quede en el estado en que se encuentra; error, declarar que toda vez que se resuelve la elección en Puebla, considerando válida, López Obrador declara no estar de acuerdo y además, no visitar el estado por considerar que el fallo no fue democrático, ignorando que las resoluciones judiciales no deben se democrática sino apegadas a derecho.

Si bien, algunas soluciones no son del agrado que quienes acuden en busca de justicia en un Estado de derecho, no obtienen la resolución buscada; se darían cuestiones de error o falta de probanza en los respectivos procesos, y no por cuestiones de democracia.

Además, el señalar corrupción sin existencia de Estado de derecho, el agravio al Poder Judicial podría provocar un sisma y un continuo enfrentamiento legal, inconveniente para el Estado Mexicano y detención de los proyectos positivos y viables del presidente Andrés Manuel López Obrador; se gobierna con mesura sin pasiones ni acusaciones que pueden ser producto visceral y ¡Al tiempo!