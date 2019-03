La vorágine morena

Sin explicación un razonamiento congruente y apegado a una realidad sentida de cualesquiera persona, con cierta formación escolar, sin ella o de quienes estudiaron y se educaron para analizar las circunstancias del desarrollo nacional y el ejercicio gubernamental del actual régimen, podemos, en lo personal, colegir que el Estado mexicano deambula entre la certeza y las decisiones aventuradas de una campaña permanente (sin que se pueda definir objetivo ) presenciamos la visita del señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador.

El cierre desordenado y fuera de control entre los diferentes grupos de guarda o resguardo de la seguridad, desde la tarde-noche, cerraron gran parte del centro de Chetumal, ante personas que cotidianamente se desplazan por el área; personas que llegaron desde la geografía cercana, y pernoctaron para al siguiente día mirar al líder de Morena y habitante del Palacio Nacional con el objetivo de entregar documentos petitorios por una supuesta desatención de otros niveles de gobierno.

La mañana del 24 de febrero, Día de la bandera, se concentraron en la plaza frente a palacio de gobierno, diferentes contingentes militares, policías y grupos escolares participantes en la ceremonia militar y civil del día del lábaro patrio; sin embargo, prevaleció el desorden en los retenes o vallas que se encargaron de filtrar a los asistentes por arcos de detección de metales y nadie pudo o logró acercarse al presidente y al gobernador por los medios instalados; observando por otro lado, libertad de paso sin gafetes o identificaciones.

A la hora del evento cívico, los envalentonados asistentes usaron el espacio y oportunidad para manifestarse de manera por demás grosera y agresiva. Cierto, existen pendientes que aún están por atender, otros que no se van a realizar a dos años y meses de terminar este sexenio; la sociedad y en lo particular, los habitantes del sur del estado, principalmente de Chetumal y alrededores, pero, en mi opinión, siempre habrá pendientes en cada período Constitucional que tal vez no sea justificación la deuda sin cuantificar, heredada por el habitante del Centro de reclusión siquiátrico en el estado de Morelos.

Estamos en período electoral y cualquier acción fuera de contexto político puede encuadrarse en acto de campaña sin serlo y corresponderá al árbitro oficial si se cometió ilícito y sancionarse ¡Al tiempo!