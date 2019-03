En el Día Internacional de la Mujer

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer, despertó las más variadas felicitaciones por los retos a los que se han enfrentado durante décadas, para obtener derechos que deberían aplicar de manera automática como seres humanos; sin embargo, hoy se pretende aplicar medidas legales dentro del marco de las constituciones y códigos aplicables.

Con mucha vergüenza miro que los hombres por siglos se convirtieron en individuos dominantes, hasta en el ámbito religioso y sus correspondientes mitos. Así se fue cambiando a un régimen de matriarcado, a causa del machismo ocasionando luchas innecesarias en la convivencia humana por el dominio y el control del poder, sometiendo a la mujer a un estado de dependencia y sujeción dentro del hogar, en lo público y en lo político.

En lo particular miro con preocupación una lucha de poder entre el hombre y la mujer con disposiciones de carácter reglamentarios pugnando por otorgar el empoderamiento de la mujer como orden y no como una necesidad sentida de formación educacional, de su igualdad e interdependencia. En términos de derecho Constitucional, tanto el hombre como la mujer son absolutamente iguales, no existe distinción, pero todavía está por definirse que no deben existir divisiones entre uno y otra.

La igualdad o paridad de género va minando su condición sin competencia y llegado el momento puedan ocasionar enfrentamientos y hasta agresiones para determinar dónde inicia el derecho de una y dónde el del otro. Empoderar y bajar del poder con el simple hecho del dominio me parece una disposición que no abona a la formación familiar y educación de los hijos, aportación hacia una humanidad plena de respeto. Debe existir un contexto de reconocimiento moral de la interdependencia entre mujer y hombre que jamás cree un entorno de competencia: ni machismo ni matriarcado.

Mujer, sagrada concepción humana de respeto y reconocimiento del varón; hombre, compañero y columna vertebral de la familia y sociedad cuya personalidad simbolice la unión y protección de la misma; educación y respeto y ¡Al tiempo!