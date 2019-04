De Mesías tropical a Papa mexicano

Hemos observado desde décadas pasadas, que el hombre elevado al poder; económico, militar, eclesiástico o administrativo; se convierte en un ídolo con pies de barro, alabado en el triunfo y vituperado en el ejercicio de poder; la demagogia es la moneda de asunción que toda vez ubicados en la cima, la soberbia y arrogancia los convierte en amnésicos y en el trayecto de su efímero período se olvidan que nada es para siempre, incluyendo la vida.

Sexenios han pasado desde Porfirio Díaz que dejó un legado de desarrollo en 30 años de poder y que hoy no son vestigios, sino un legado de modernidad y desarrollo cuya vigencia se pierde en la historia y no se reconoce per se; después de períodos gubernamentales del PRI y el PAN, la esperanza de un pueblo harto da abusos y esquilmaciones, de abusos y enriquecimientos ilícitos amparados en fueros y promesas de cambio, “el mesías” tropical, el señor López, se encontró una puerta a la ilusión y la Cuarta Transformación cuya explicación poco a poco se diluye en la intención de asumir y concentrar un poder ilimitado para dejar sucesos y la continuidad de algo que se intuye pero no se define en el fanatismo.

El mesías convertido en predicador dando al traste con las Leyes de Reforma en la separación del clero y gobierno, pública y abiertamente se atreve a referirse al dogma cristiano buscando en un pueblo preponderantemente religioso y creyente en la “Morena” del Tepeyac y sus siglas referentes como expresión de triunfo y poder matizado en una selección basada en campañas de más de 15 años y errores de los antecesores que volvieron sin pena ni gloria a recibir el rechazo político ciudadano en proceso electoral inédito.

No, no es una decisión política, es una esperanza, misma que en poco tiempo se convierte en fracaso por las muestras megalómanas emprendidas en forma descarada y hasta cínica; la Constitución señala que los tres poderes Constitucionales de la República Mexicana que determina: no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en solo individuo; artículo 49, segundo párrafo.

La ignorancia o fanatismo regularmente nublan la razón y el Poder Legislativo con mayoría Morena está sometido o en complicidad y el judicial en vías de ampliarse y proceder al dominio absoluto: el mesías ya está demostrando que la megalomanía va más allá de cancelar las obras del NAIM, guarderías y desaparecer organismos como derechos humanos, y ¡Al tiempo!