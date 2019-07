Carta a Eufemia

En los años 50 y 60, cuando nuestro pueblo tenía gusto por la canción ranchera, “Eufemia”, interpretada por Pedro Infante decía: “Cuando recibas esta carta sin razón, Ufemia, ya verás que entre nosotros todo terminó” y lo menciono para relacionarla con la carta que Carlos Manuel Urzúa Macías le dirigió a Andrés Manuel López Obrador, así de simple, conteniendo su renuncia al cargo de secretario de Hacienda y Crédito Público, en términos que causaron movimientos negativos en la Bolsa Mexicana de Valores y la depreciación del peso a tan solo pocas horas del suceso. Por demás preocupante es el contenido, en cuatro párrafos que analistas económicos y financieros venían observando sobre el ejercicio gubernamental en relación a la llamada 4T.

Los párrafos contienen certezas y una ruptura por criterios en el manejo de la cuenta pública y los dineros del erario, cuyo uso discrecional se había vuelto complicado; además de nombramientos de servidores públicos en la dependencia por imposición y sin capacidad para el ejercicio hacendario; nada más ni nada menos el abandono sin retorno y sin previo aviso del cargo, de ese tamaño debió ser la inconformidad de Carlos Urzúa para tirar los tiliches a López Obrador.

A pesar del revuelo causado, el señor López de inmediato buscó al sub secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, para asumir la responsabilidad y serenar a la sociedad en general, al hacer el inmediato nombramiento y presentación del sucesor; Andrés Manuel no aparentaba sorpresa y minimizó el suceso que explicó en el particular lenguaje.

Observamos que Andrés Manuel ejerce el nepotismo, pues la esposa de Aturo Herrera Gutiérrez es Margarita Ríos Farjat, pero no va a pasar nada, así como presumo que la Oficial Mayor de la SHCP pudo ser factor del menoscabo de autoridad y criterio de Carlos Urzúa; todo se puede deducir porque la carta tiene jiribilla.

Lo cierto es que el mayor número de encuestadoras dan importante descenso a la popularidad de López Obrador, así como por las obras canceladas como el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, con un despilfarro de 170 mil millones de dólares que son cargas a los contribuyentes. Va la refinería en Dos Bocas, aunque miles de bocas desempleadas dejen de comer, en fin, en nuestro país la revocación del mandato es una quimera sin importar el supuesto daño socioeconómico que se causa al pueblo y ¡Al tiempo!