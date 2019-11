Antes y después

Los conservadores y adversarios, esos gobiernos del pasado cuya herencia ha dejado profundos daños a la República Mexicana y continúan en su esfuerzo por desestabilizar al país mediante acciones notoriamente intencionales para descarrilar la locomotora de la 4T, un gobierno que promete una enorme mejoría social, económica, de seguridad y desarrollo en un entorno de primer presupuesto planteado por Andrés Manuel López Obrador.

¿Logros?, no vemos en la realidad de casi 14 meses de gobierno morenista, tres en ejercicio sin disposición constitucional y casi 12 de ejercicio legal, derrama económica en becas, pensión para adultos mayores, sembrando vida, negativa al NAIM, Dos bocas, Tren Maya, etcétera, matizan la incongruencia de actos reflejo a la ciudadanía en general.

No cabe duda que las encuestas mantienen a AMLO en la preferencia de un gran segmento social beneficiario de los apoyos gubernamentales, es claro que las conferencias “mañaneras” de López Obrador conservan un gobierno oclocrático cuyo sentido campañero va más allá de un período sexenal con características son de autoritarismo intolerante y acumulación de poder es evidente violatorio al artículo 49 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Mexicanos; y si no, recordemos la recién disposición del presidente pidiendo lealtad al Congreso de la Unión para aprobar el presupuesto tal y como fue enviado a esa instancia para, supuestamente, análisis y aprobación.

López Obrador tiene el poder y derecho de negar entrevistas y pláticas a adversarios o no, invariablemente, también su libertad de expresión, pero sin denostar o descalificar a quién disienta o tenga otra opinión sobre su ejercicio administrativo-gubernamental; mucho menos negar abiertamente la evidencias de un crecimiento en cero, de un año en el poder.

La presa ¨fifí¨, después ¨terrorista¨ cuya relatoría de hechos y sucesos que aún no logran avances prometidos en campaña y en la toma de protesta del cargo presidencial; 30 millones de votantes de un universo de 90 millones aproximadamente, hoy en disminución, deben ser motivo de reflexión para corregir un rumbo con el timonel de la nave mexicana en un sentido práctico y congruente con las necesidades de los gobernados y no únicamente para los chairos, fanáticos o simpatizantes.

No, no podemos frenar el desempleo, la carencia de atención médica y de seguridad en un estado de derecho viciado por el influyentismo o imposición en los poderes constitucionales, tenemos un reto que no es la revocación del mandato como “espada de Damocles” y ¡Al tiempo!