Raperos quintanarroenses lanzan mensajes de paz a través de sus redes sociales

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Decenas de jóvenes de Felipe Carrillo Puerto dedicados a la realización de música contemporánea hip-hop lanzan en redes sociales, mensajes de paz y aliento en su ritmo, escriben sus ideas y las cantan.

Durante el día de ayer se observó a través de la plataforma de Facebook a los chicos que subían sus videos para dar a conocer sus ideas en temas de la situación actual, principalmente del Covid-19, las problemáticas del sector vulnerable, incluso hasta el llamado de permanecer en casa.

“La situación va empeorando poco a poco, quedarse en casa es lo mejor o me equivoco, mejor prevenir que lamentar, es cierto y algunos van trabajando, pero siguen en riesgo, es verdad, la economía va cayendo y algunos trabajando para poder seguir comiendo, quédate en casa no hay mejor decisión, cuidar a los tuyos para no decir adiós”, expresaron, en sus videos.

Te puede interesar: Chetumal: Quintana Roo, el estado con menor movilidad vehicular en el país

Jonathan Isaí Chuc Tec, joven rapero de 19 años, conocido en el municipio como Jhony Loffi, expuso que la idea surgió a través de los retos virales, conocido como 16 barras, que trata de escribir el mismo número de renglones en rimas acerca de la situación que se vive y llamar a la concienciación de la sociedad.

Comentó que en su caso lanzó su puesta y retó a sus demás compañeros dedicados a la creación de música contemporánea, para que hicieran lo mismo, la cual ha tenido mucha respuesta tanto de ellos como de la sociedad, quienes han compartido y prestado atención a sus mensajes.

“Lo único que buscamos es dejar un mensaje positivo, una perspectiva de cómo nosotros lo vemos, la situación que las personas más vulnerables pasan; pero en sí, es llamar al cuidado, a que no salgan de casa, que se cuiden junto con su familia, y así se protejan como sociedad”, expresó.

Jorge Alberto Palma, joven rapero, destacó que aprovechan para difundirse como una propuesta más.