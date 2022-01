Raphael más vivo y renovado que nunca

Lleno de entusiasmo y energía, el cantante español Raphael regresa a los escenarios para celebrar 60 años de trayectoria, y para empezar su gira Raphael 6.0 por México, la Plaza de Toros de Cancún será el recinto donde el público podrá disfrutar del gran talento y sencillez del intérprete el próximo 28 de enero.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, el divo de Linares comparte los proyectos que lo mantienen feliz y en contacto con sus seguidores.

“Estoy contento y agradecido, estreno documental en Madrid, me siento muy bien, todo este drama que estamos teniendo lo llevo con bastante tranquilidad porque sé que todo va a tener un final feliz, las cosas van volviendo a su sitio, en España yo ya estoy cantando normalmente y haciendo muchos conciertos. Ahora me voy a mi México lindo y querido para ver la respuesta de mi público mexicano”, expresó Raphael, quien en seis décadas de carrera, asegura renovarse cada vez.

Durante su visita a la ciudad, el gran Raphael promete consentir a sus fans con sus grandes éxitos, temas de su más reciente material discográfico Raphael 6.0 y sorpresas que compartirá con Cancún de manera inédita y exclusiva por dos horas o más si el público le permite.

“El concierto está pensado para dos horas pero nunca se queda ahí porque ustedes no me dejan y a mi me gusta compartirles mi música, uno sale a ganar la batalla como cada día y el público dirá lo que tiene que durar el concierto”.

Raphaelismo, un documental de su vida y obra, el legado a las futuras generaciones.

Dentro de sus más recientes proyectos se encuentra la serie documental Raphaelismo, original de Movistar+, creada por el propio Raphael, su familia, RLM y Universal Music Spain. Un ambicioso proyecto que el público pedía y ahora ha llegado su momento.

“Raphaelismo se estrena hoy (11 de enero) en una gran gala en el cine Callo de Madrid, la rueda de prensa ha sido padrísima, a partir de pasado mañana estarán los primeros cuatro capítulos de la serie en Movistar +, yo sé que están llegando a acuerdos con México para lograr que se vea ahí también".

"Es una cosa que se me viene pidiendo desde hace mucho tiempo, yo soy una persona que hace las cosas cuando tocan, cuando es su tiempo, yo no me veía hablando de mí, de mi vida pasada antes, ahora tengo mucho más experiencia en todo el mundo, puedo contar más cosas y con más realismo, creo que este tiempo que me toca vivir es bueno para las películas y documentales, discos nuevos y hay bastante en el candelero”, apuntó Raphael, quien asegura que en estos 60 años de carrera ha hecho una maravillosa mancuerna con el público que lo espera ansioso en su llegada a Cancún.