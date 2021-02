Raymundo King renuncia al PRI. ¿Se inscribirá en Morena?

CHETUMAL.- Esa tarde el ex líder estatal y ex diputado federal y local del PRI, Raymundo King, anunció mediante un comunicado de prensa su salida del partido.

A continuación, transcribimos íntegrosu mensaje:

Estimados amigos de años y líderes, sinceramente les saludo desde esta mi casa, mi querido municipio de Othón Pompeyo Blanco, mi Chetumal, tierra que me ha visto crecer y me ha acompañado en los grandes retos que la vida nos ha traído; Con el enorme orgullo de pertenecer a esta patria chica que ha hecho grande a Quintana Roo, desde mi férrea convicción política como Quintanarroense, y el honor de haber construido una carrera partidaria y política que me ha dejado mucha experiencia, trayectoria y conocimiento, tanto local como nacional, en el quehacer público, hoy me toca ser coherente.

Grandes luchas y recuerdos memorables

Desde el PRI me ha tocado conocer la valentía y la tenacidad de caminar momentos muy difíciles donde llevar la bandera del partido y la camiseta bien puesta se recompensó con grandes luchas y firmes resultados; de mis tiempos en sus filas he podido construir amistades sólidas, alianzas fuertes y recuerdos memorables siempre a través de una de las instituciones políticas más grandes y sólidas de nuestra nación, dándole rumbo y crecimiento al país: el Partido Revolucionario Institucional.

No existe momento eterno en la política, existen ciclos

Sin embargo no existe líder absoluto, verdad inmejorable, ni momento eterno en la política y ha llegado la hora que los nuevos rostros del PRI desarrollen esa habilidad, tenacidad y coraje de tomar decisiones hacia los rumbos que mejor estimen y se les dé la oportunidad de construir nuevos puentes, nuevas rutas y nuevas conquistas, como alguna vez a mí me la dieron y agradezco, me ha fortalecido como líder y voz de nuestra militancia.

Existen ciclos que nos hacen crecer y momentos decisivos que nos invitan a tomar las rutas de la evolución, que nos acerquen más a una sociedad participativa e informada del desempeño de sus representantes políticos que hoy perfila un momento histórico en la vida de la República, el Estado y mi querido municipio de Othón Pompeyo Blanco, con ello, las voces de mi formación, mi experiencia, mi tiempo compartido me ha obligado a reflexionar que nuestro sistema político se ha rezagado frente a la exigencia continua de seguir construyendo y avanzar aun frente a las tempestades; aún falta mucho por hacer, todos en conjunto, para poder seguir engrandeciendo a México, en donde un pueblo inteligente como lo somos ya no da cabida a la simulación y a los malos resultados.

Momento de trazar nuevas rutas

Hoy, el PRI está en un momento histórico de poder sumar, levantarse del letargo, sacudirse el polvo y trazar nuevas rutas que le den la oportunidad de mirar hacia nuevas formas auténticas de democracia, inclusión, plataforma y oferta política que le permita el regreso de la confianza de los ciudadanos. Hay muchos priistas de corazón tricolor y de enorme compromiso que siempre tendrán la intención de aportar y generar los equilibrios, y así evitar las tentaciones del autoritarismo, la falsedad y el engaño.

El Revolucionario Institucional tiene que crecer, pero de manos de quienes toman el timón en sus manos ahora, es la oportunidad ideal para hacer de su momento, el tiempo de cambio; A la Dirigencia mi respeto por que juntos libramos muchas batallas que nos permitieron madurar y tener la experiencia que fortalecieron los lazos y la visión de mejorar nuestro Estado.

Entiendo las alianzas como una definición democrática en la que se busca fortalecer la propuesta electoral pero también quiero que no se pierdan los valores y la identidad de quienes con nuestro compromiso, entrega, trabajo y andar levantamos pilares para enaltecer la democracia.

No comparto la visión

El hecho de que el PRI por primera vez no haya postulado candidato propio por el Municipio de Othón Pompeyo Blanco, mi querida Chetumal, tuvo un alto impacto en mí y, debo ser sincero, no comparto esa visión, pero respeto las decisiones y los momentos entendiendo que ustedes saben bien cuál es el mejor camino a elegir.

Al igual que a mí, esto ha herido profundamente a los priistas de la capital del Estado, pero más que todo me doy cuenta que quizá esa visión, esas formas y esos fondos ahora ya no son parte de lo que alguna vez fueron para mí los valores incansables de la propuesta y la lucha por aportar y construir, sin desistir y derrotarse sin siquiera competir.

Me mantengo fiel a mis valores y fiel a la amistad y al respaldo de muchas personas que han caminado junto a mí por muchos años , reitero ser leal también a mis convicciones, pero también tengo la madurez política de comprender que todo cambia y todo sigue en constante movimiento por ello en el ejercicio legítimo de mis derechos políticos hago de su conocimiento mi separación como parte de la militancia en el Partido Revolucionario Institucional, lo hago con gran tristeza pero en un momento de responsabilidad y coherencia, después de una cuidadosa reflexión y con un sincero agradecimiento a este instituto político, que siempre vio en mi a un líder, a un amigo y aun compañero de batallas que seguramente me preparó para continuar trabajando en la construcción de un mejor futuro, para mi Chetumal , mi Quintana Roo y orgullosamente, mi México.

Amablemente les solicito que esta decisión sea tomada en cuenta y que la presente surta efectos inmediatos, con mis mejores parabienes a ustedes y desde luego mi infinito agradecimiento a todas las personas y organismos que han tocado mi vida.

También te puede interesar:

‘Deportistas’ desafían al COVID y dejan su basura en la cancha

El proyecto de aborto legal en Quintana Roo entra en cuenta regresiva

Cancún: Reporte de cadáver partido a la mitad provoca movilización policiaca