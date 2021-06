COZUMEL.- Después de un año y tres meses de suspendida la operación de cruceros en el Caribe Mexicano, debido a la pandemia por coronavirus COVID-19, Cozumel recibió hoy al barco Adventure of the Seas, procedente de Nassau, Las Bahamas, de donde zarpó el pasado 12 de junio.

Operado por la naviera Royal Caribbean, el crucero atracó poco después de las 6 horas en la terminal SSA México localizada en la llamada isla de las Golondrinas, considerada el primer puerto de arribo de cruceros del mundo.

A bordo del Adventure of the Seas navegan mil pasajeros, en promedio, quienes se encontraron hoy con un clima nublado y lluvioso, producto de ondas tropicales registradas en el Atlántico.

La llegada de este barco implica la reactivación de la industria de cruceros que en 2019 - previo a la contingencia sanitaria - representó para Quintana Roo una derrama mayor a los 15.3 mil millones de dólares en sus dos puertos: Cozumel y Mahahual.

Antes del desplome del turismo en todo el mundo, debido al confinamiento y las restricciones sanitarias, el estado recibió 7.2 millones de cruceristas, en 2019, contra los 1.8 millones de enero a marzo de 2020, toda vez que las navieras suspendieron operaciones.

Lo anterior significó una contracción del 13.3 por ciento en 2020, contra 2020, de acuerdo con la Secretaría Estatal de Turismo (Sedetur).

La directora de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (APIQROO), Alicia Ricalde Magaña, informó que habrá una recepción especial, encabezada por el gobernador, Carlos Joaquín González, y el vicepresidente de Royal Caribbean International para Latinoamérica y el Caribe, Alberto Muñoz.

Estarán presentes además la titular de Turismo, Marisol Vanegas; la secretaria de Salud, Alejandra Aguirre y el presidente municipal de Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis.

El crucero se marchará hoy mismo, a las 17:45 horas, con dirección a la isla Grand Bahama, en las Bahamas.

#Miércoles | Llega el crucero 'Adventure of the Seas', después de que más de un año de que Cozumel no recibiera cruceros, finalmente hoy se reactivan las actividades en la isla.



¡Bienvenidos!



📸 @PAOCHIOMANTE pic.twitter.com/xu0J5GS7nj