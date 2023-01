Reanudan vuelos detenidos en Cancún tras fallo informático en EU

El Grupo Aeroportuario de Sureste (ASUR) informó que los vuelos que se encontraban detenidos en Cancún tras el fallo informático en Estados Unidos comenzaron a reanudar operaciones.

De acuerdo con la información brindada, el aeropuerto de la ciudad tenía 10 vuelos paralizados, mientras que en el país vecino había cinco en espera de despegue con destino a este sitio turístico.

Pero alrededor de las 9:00 horas de este miércoles, el aeropuerto de Cancún continúo las operaciones.

Esto, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) informara que las operaciones aéreas se comienzan a reanudar gradualmente en Estados Unidos.

Update 5: Normal air traffic operations are resuming gradually across the U.S. following an overnight outage to the Notice to Air Missions system that provides safety info to flight crews. The ground stop has been lifted.



We continue to look into the cause of the initial problem