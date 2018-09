Reaparece la mítica cantante Lucha Villa

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN.- A unos días de haber presentado a la prensa y al público su disco "Ella", la cantante mexicana Damiana Villa visitó a su tía Lucha Villa, en su rancho de San Luis Potosí, para llevarle el CD donde hay una dedicatoria a ella, y un homenaje al interpretar la canción "A medias de la noche", que "La Grandota de Chihuahua" compuso e hizo uno de sus más grandes éxitos.

"La vi tan bien, tan contenta; le puse el disco completo y hasta bailaba y, aunque no se sabía el resto de los temas, me aplaudía y me decía que le había gustado mucho", dijo Damiana en relación al encuentro con su tía Lucha Villa.

La cantante vernácula comentó que la salud de Lucha se ha deteriorado y ahora se mueve con ayuda de una silla de ruedas; sin embargo, dijo verla entera, lúcida, platica, se arregla y luciendo muy guapa.

A unas semanas de haber lanzado el sencillo "Te quiero diferente", Damiana Villa se encuentra contenta con los resultados, pues su agenda de trabajo se ha visto más llena de compromisos dentro y fuera del país, además de que el disco ya está en todas las plataformas digitales y en tiendas de autoservicio en todo el país.

“Bendito Dios, me está yendo muy bien; después de 25 años de carrera, sigo recogiendo los frutos de una siembra que ha sido muy larga, pero productiva", dijo Damiana, quien compartió con la prensa los momentos que vivió con su tía.

Bajocero llegó a Cancún para quedarse

El uruguayo Federico Urrutia, mejor conocido como Bajocero, detalla en exclusiva para Novedades Quintana Roo sus inicios en la música en este país: “Llegué a México en 2005 a un lugar llamado Texcoco con 200 dólares, mi guitarra y muchos sueños que cumplir, dejando en Uruguay mi carrera de arquitectura y a mi familia, que al principio no les gustó mucho la idea.