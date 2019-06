Sargazo provoca despidos en restaurantes de Mahahual

Enrique Mena/SIPSE

MAHAHUAL, Q. Roo.- Alrededor de 80 familias, que representan cerca de 350 habitantes de la alcaldía Mahahual, se quedaron sin sus fuentes de ingresos, debido a que jefes de familia fueron despedidos por el cierre provisional de cinco empresas.

Obed Durón Gómez, alcalde de Mahahual, reconoció que la situación económica en el principal destino turístico del sur recrudeció en los últimos días, porque en la zona de playas cerraron temporalmente cuatro restaurantes y un hotel-restaurante de tres estrellas ante la poca afluencia de comensales, propiciado por los olores fétidos de la acumulación de sargazo.

El último en cerrar esta semana, fue el hotel y restaurante Luna de Plata, de un inversionista italiano, debido a que en las últimas semanas no llegaban clientes, período en el que se hizo notorio el arribo del sargazo.

El alcalde mencionó que turistas nacionales y extranjeros que bajan de los cruceros internacionales que atracan en el Puerto Costa Maya limitan su llegada a la zona de playas, lo que provoca una baja en la derrama económica.

Cada uno de los negocios daban empleo a un promedio de 16 personas, principalmente jefes de familia de las localidades de Mahahual, Xcalak, El Uvero, Xahuayxol, Río Indio, que por lo pronto se ha quedado sin ingresos para la manutención de sus familias.

Consideró que cada jefe de familia, ya sea hombre o mujer, se encarga de la manutención de otras tres o cuatro personas, es por ello que impacta de manera negativa.

“Cerraron provisionalmente cinco, la peste que ocasiona la acumulación de sargazo el turista no lo aguanta, no están acostumbrados, al turista lo impacta los olores fétidos y no entran a comer, son aproximadamente 80 familias afectadas de manera directa”, resaltó Durón Gómez.

Mientras pasa la contingencia ambiental y vuelven a iniciar operaciones los restaurantes, los trabajadores que se quedaron sin empleo buscan una oportunidad en los hoteles y establecimientos artesanales de Mahahual.

De igual forma, siguen esperando la instalación de 4.5 kilómetros lineales de barreras anti-sargazo, que frenaría el arribo masivo del sargazo, frente a la costa del destino turístico.