Sargazo ahoga a las playas de Mahahual

Las playas de Mahahual siguen siendo invadidas por toneladas de sargazo que llegan sin ningún problema a este polo turístico del sur de la entidad.

Empresarios locales acusan que las estrategias de combate a esta alga han sido insuficientes, pues las barreras antisargazo no han funcionado, además la máquina sargacera no ha sido utilizada.

Gerardo Pérez Zafra, líder empresarial de Mahahual, denunció la poca efectividad y nulos resultados por parte de las estrategias aplicadas por las autoridades.

“Hay algo muy importante en cuanto al operativo del sargazo, la Marina no está apoyando en lo que le corresponde, al día de hoy no están colocadas las barreras de manera funcional, la embarcación sargacera no es funcional, toda vez que no ha estado operando, las embarcaciones menores tampoco están operando. En lo que va de la temporada solo han podido recoger unos tres metros cúbicos de alga y no más”, señaló el líder empresarial.

El entrevistado señaló que son toneladas de sargazo las que diariamente arriban e inundan las costas de este centro vacacional, que apenas hace unas semanas reabrió sus puertas para los turistas, luego de cerca de tres meses de inactividad a causa de la pandemia.

“El tema aquí es la transparencia de recursos, porque todo este asunto tiene muchas cosas que deben quedar claras, la sargacera no está funcionando, pero sí están consumiendo el combustible, la embarcación está inmóvil en el muelle, entonces nos preguntamos ¿Qué se está haciendo con los miles de pesos diarios que se destinan en diesel?”, añade.

Señaló que, en el caso de las barreras antisargazo no han sido útiles debido a que se encuentran ubicadas en un lugar donde no sirven de mucho, además de que los 652 metros instalados no son suficientes.

En esta semana la ocupación en el destino fue de un 30% en los siete hoteles que están laborando, gracias a turistas nacionales que arribaron a Mahahual para celebrar el Día del Padre.