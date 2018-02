Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL, Quintana Roo.- Desmiente el diputado Jesús Zetina Tejero a la secretaria general del Ayuntamiento de Cozumel, Dora Patricia Uribe Jiménez, quien en la última sesión de Cabildo culpó al Gobierno de Estado de ser quien retrasa la entrada en operación de patrullas y el puesto de mando de la Policía Estatal en Cozumel.

El legislador calificó de ‘ilógico’ el invertir millones de pesos en ello para después dejarlo detenido, mientras la ciudadanía sufre robos y asaltos todos los días. La noche del miércoles, el Ayuntamiento de Cozumel recibió un distintivo que acredita como una comunidad segura.

También te puede interesar: Al día se reportan ocho robos en Cozumel: Coparmex

Durante la sesión de Cabildo número 35, del 15 de febrero, el regidor José Luis Chacón Méndez nuevamente cuestionó las razones por las que el ayuntamiento no ha firmado el acuerdo para que opere el Puesto de Mando de la Policía Estatal. Dora Uribe le respondió al concejal afirmando que es el gobierno estatal quien no ha signado.

El legislador utilizó al adjetivo ‘penosa’ para calificar la situación, en la que incluso la Secretaría de Gobierno del Estado ya está interviniendo para poder destrabarlo.

No por nada, las instalaciones y las patrullas están listas y esto es muestra de la voluntad del Gobierno del Estado para que esto funcione. Añadió que es claro y entiende que las autoridades estatales no buscan ningún enfrentamiento con la administración que Perla Cecilia Tun encabeza.

Cuestionado sobre por qué no se hace valer la autoridad e injerencia para que opere la Policía Estatal, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado dijo que llevaría a un conflicto de instituciones, y eso no es lo que busca el gobernador.

“Estoy seguro que al gobernador no le interesa tener ningún tipo de rispidez".

“Estoy seguro que al gobernador no le interesa tener ningún tipo de rispidez con la alcaldesa y estas son las instrucciones que ha recibido Rodolfo del Ángel Campos, titular de Seguridad Pública en la entidad”, puntualizó.

Cozumel tiene un puesto de mando que no se tiene en otros municipios pero no se aprovecha. Lo necesita Cozumel porque no conozco a un ciudadano que no haya sido tocado por la delincuencia.