Empresarios rechazan incrementos de tres mil por ciento

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL.- Representantes de cámaras empresariales de Chetumal, rechazaron el posible aumento de hasta un tres mil por ciento en pago de permisos de funcionamiento que Hernán Pastrana Pastrana, quiere aprobar en la Ley de Hacienda municipal.

Entre los nuevos impuestos que el presidente municipal de Othón P. Blanco quiere “aplicar” a la ciudadanía y empresarios locales, se encuentra el cobro de 40 pesos por la recoja, traslado y tratamiento final de los residuos sólidos por casa-habitación; a los hoteleros, 20 pesos por noche por habitación ocupada; y a los empresarios, incrementos que van del 10 al 3,000% en pago de permisos de operación.

Joaquín Ismael Noh Mayo, presidentes de la Unión de Propietarios de Restaurantes, Bares y Similares (Uprobars) en la entidad, señaló que la aprobación de esos aumentos será un acto de violación a la precaria economía de la zona sur del estado.

Es irracional el aumento propuesto por el Ayuntamiento, la difícil situación económica por la que el gremio atraviesa ha ocasionado que durante 2018, ya hayan cerrado 47 negocios, y 30 comerciantes más fueron manipulados por una empresa cervecera para dejar en sus manos su empresa, de empresarios pasaron a ser empleados.

“Hoy es la basura, pero no es nuestra culpa que administraciones anteriores hayan hecho de las suyas, y ahora los ciudadanos y empresarios tenemos que pagar por esos errores, no solo es basura, baches, camellones, semáforos y como no tienen dinero, que lo ponga el ciudadano, quieren impuestos de primera, con una capital de quinta”.

Deborah Angulo Villanueva, presidenta de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos del Centro y Sur de Quintana Roo, expresó su desacuerdo por la pretensión de la actual administración municipal por cobrar 20 pesos por habitación ocupada a los empresarios hoteleros de Othón P. Blanco.

“Tengo entendido que aún está en análisis, hemos sostenido muchas reuniones al respecto con Alejandro Rivera Romero, Raúl Santana Quezada y Yensunni Idalia Martínez Hernández, secretario general, tesorero y síndico municipal, pero todo se quedó en propuesta”.

El Ayuntamiento de Othón P. Blanco debe de presentar la Ley de Hacienda municipal ante los diputados de la XV Legislatura del Congreso del Estado, antes del próximo martes 20 de noviembre.