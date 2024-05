Rechazan regidores cuenta pública 2023 de Lázaro Cárdenas

No convenció a los integrantes del Cabildo la explicación que dio el contralor del ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, César Augusto Cauich Baas, de tal forma rechazaron la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023 que fue poco más de 380 millones de pesos.

A pesar de que dio una explicación con diapositivas sólo aprobaron dos integrantes del Cabildo que fue el presidente municipal, Orlando Emir Bellos Tun, y la síndica Silvia del Socorro Tuz Pech, aunque el que justificó su ausencia por una cuestión de salud, fue el regidor Marcos Mariano Gómez.

El único regidor que cuestionó antes de no aprobarlo que fue en la cuadragésima séptima sesión extraordinaria de Cabildo fue José David Kauil Chimal, por unas supuestas deudas al SAT por no pagar el ISR de los trabajadores que fue de administraciones pasadas y precisamente son de los ex presidentes municipales, Josué Nivardo Mena Villanueva y Emilio Jiménez Ancona, quien actualmente andan en campaña proselitista por la coalición “Seguimos Haciendo Historia en Quintana Roo”.

Ahí el contador explicó que en la administración de Nivardo Mena Villanueva, la deuda por ISR fue de 25 millones 980 mil 689 pesos, en tanto de Emilio Jiménez Ancona, no se pagó la cantidad de 1 millón 426 mil 177 pesos.

En la misma sesión de cabildo tampoco fue aprobado el envío de la cuenta pública del ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, correspondiente al ejercicio fiscal del 2023.

Y es que esa situación pone en tela de juicio la forma como se aplicó los recursos económicos del ejercicio fiscal del 2023 que será revisado por el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado. (Con información de Raúl Balam)