Reclaman los Legisladores de EU a México, que AMLO tenía que extraditar a Maduro

Legisladores estadounidenses criticaron al presidente Andrés Manuel López Obrador por aceptar en territorio mexicano al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y no emprender acciones en su contra.

Marco Rubio y Rick Scott, senadores republicanos de Florida, enviaron una misiva al mandatario mexicano para expresar que no se respetó el tratado internacional de cooperación contra la delincuencia al no extraditar al mandatario venezolano durante su visita a México.

Externaron también “decepción” por la invitación que se le hizo al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a las festividades del Día de la Independencia.

Los legisladores Rubio y Scott recordaron que México pertenece a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, por lo que debe de cooperar en la extradición de delincuentes, tal y como lo es Nicolás Maduro.

Maduro visitó México para participar en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Efectivamente, al no mandar a Maduro extraditado a Estados Unidos resulta ser una violación a los acuerdos y leyes internacionales, ya que lo recomendable es enviar a los delincuentes directamente al banco de acusados, entonces esto marca claramente la relación de una asociación delictuosa con estos dictadores.

“Cumbre borrascosa”

“Ricardo Rocha”

“Nada que ver con el argumento de la icónica novela de Emily Brontë. Aunque atenidos al Real Diccionario ya hay una descripción exacta en dos acepciones de “borrascoso”: dícese de la vida, cuando predominan el desorden y el libertinaje; dícese de reuniones, movimientos históricos y políticos agitados o violentos.”

“Por supuesto que hablo de la recién concluida Sexta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Celac, celebrada en la Ciudad de México. Una insensata apuesta, sin ningún resultado concreto”.

“Para empezar, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su canciller Marcelo Ebrard nos vendieron el evento como un monumental esfuerzo diplomático, un encuentro histórico, que cambiaría el rumbo de esta América Latina nuestra; y por supuesto, como el fin de la odiosa OEA, con sede en Washington y vecina de la Casa Blanca.

El propio AMLO prometió una nueva y poderosa entidad al estilo de la Unión Europea, que replantearía el equilibrio de fuerzas con Estados Unidos y Canadá. Una iniciativa que nació condenada”.

“Y es que hubo un pecado original, la convocatoria como invitado de honor al presidente de Cuba Miguel Díaz Canel, a quien inéditamente se convidó también a un discurso ante el Ejército en plena celebración de fiestas patrias.

Ni en una pachanga tratas mejor a un invitado que a los demás. Ya ni siquiera es diplomacia; puro sentido común. Otro misterio fue la aparición de última hora del polemiquísimo Nicolás Maduro, el presidente venezolano que hizo pareja con Díaz Canel (¡los rudos, los rudos, los rudos!) para enfrentarse a la dupla de Luis Lacalle, de Uruguay, y el paraguayo Mario Abdó Benítez, cuyos encontronazos verbales sobre democracia, represión y derechos humanos se convirtieron en lo más recordable de la cumbre, en la nota, pues. Así de pobre este encuentro a pesar del anuncio de 44 acuerdos entre los que se encuentran el fin del bloqueo gringo a Cuba, la reintegración de las Malvinas a Argentina y la creación de una Agencia Espacial Latinoamericana para que tiemble la NASA y no nos gane la carrera sideral. No se rían, que es en serio. Al fin y al cabo nuestros países no tienen distractores como el hambre, el desempleo, la pandemia y el subdesarrollo.

La cereza del pastel fue un mensaje en video de Xi-Jinping, el máximo líder de China; la competidora global y feroz de los Estados Unidos”.

“A propósito: hasta para un niño de clases presenciales está claro que Andrés Manuel López Obrador no soporta a Joe Biden. Y es muy probable que de allá para acá la antipatía sea igual o peor. Ya quedaron en el anecdotario, pero no en el olvido, los desaires del habitante del Palacio Nacional cuando el triunfo electoral del demócrata. AMLO mantuvo hasta el final la esperanza y el deseo de que el ganador fuera su amigo Donald Trump.

El mismo que lo amenazó con subirle aranceles si no protegía bien el patio trasero de las dos fronteras para bloquear migrantes. Pero que no molestaba con tonterías como los derechos humanos y el cambio climático”.

“Cuidado, si López Obrador piensa que puede doblar a Biden con la Cumbre Borrascosa apapachando a sus abominables Maduro y Díaz Canel, y al mismo tiempo exigirle 1,200 millones de dólares para exportar sus programas sociales a Centroamérica, está muy equivocado.

El presidente de México está jugando con fuego”.

"Periodista.

Y coincidimos con lo que dice el señor Rocha, pues el también piensa que este señor realmente no entiende qué está pasando, porque aunque él haya tomado el liderazgo socialista en Argentina y en América Latina, podemos ver cómo en Argentina el oficialismo perdió en las primarias en la mayoría de las provincias argentinas y de confirmarse esta tendencia en las legislativas de noviembre no retendría el control del Congreso.

Es por ello que el presidente Fernández sufre un fuerte desgaste por la crisis económica que arrastra su país desde hace varios años y que se ha visto agravada por la pandemia.

A unos elevados índices de pobreza (42%) y una elevada inflación, Argentina suma problemas de empleo y un fuerte endeudamiento.

Y todas estas situaciones han sido por un error de un cálculo total de la realidad derivado del viaje de ego que trae este señor.

Por todo esto queda claro la grave falta de sentido político que tiene al haber traído a todos estos dictadores.

Desaparecen 42 millones

de pesos, en Tlalpan

La alcaldesa de Tlalpan, quien dejó el cargo este viernes, hizo magia al desaparecer en solo tres semanas 42 millones de pesos que estaban destinados para el desarrollo social.

Cuando dio inicio formalmente el proceso de transición, el pasado 1 de septiembre, a la alcaldesa electa, Alfa González, le informaron que había 50 millones de pesos disponibles para financiar programas sociales.

Pero a las tres semanas, cuando se hizo una revisión de lo que había en las arcas de la alcaldía, ya solo quedaban 8 millones de pesos en el rubro de desarrollo social.

¿Cómo le hizo la alcaldesa saliente de Morena, Patricia Elena Aceves Pastrana, para gastarse 42 millones de pesos en tres semanas?

En el equipo de la nueva alcaldesa, quien llegó al cargo mediante la alianza PAN-PRI-PRD, creen que Aceves Pastrana gastó ese dinero en apoyar a varias familias: a la suya y a la de sus allegados.

Patricia Elena Aceves Pastrana llegó al cargo gracias a su cercanía con su antecesora, la actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Con la bendición de Sheinbaum, Aceves Pastrana buscó su reelección, pero perdió ante la candidata de la oposición, que ahora no se explica en dónde quedó el dinero que estaba destinado a los programas sociales.

Lamentablemente los hechos demuestran la existencia de las “ratas” en muchos lados donde está presente Morena, y siguen saliendo ratas y más ratas.

Ahora, eso que falta, sería bueno que lo pagarán todos los incautos que confiaron y votaron por ellos.

Conacyt entregó millones

a allegados de la 4T

En diversas ocasiones Andrés Manuel López Obrador ha criticado que en sexenios anteriores se entregaban millones de pesos a personas para que se fueran a estudiar al extranjero. Incluidos los apoyos que se dan a científicos en el Conacyt.

No obstante, en los últimos días se ha revelado una serie de apoyos millonarios a allegados de la 4T.

A la hija de Claudia Sheinbaum, actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto recibió un total de 1 millón 672 mil 568 pesos en tres años para Mariana Imaz Sheinbaum.

Argel Ramírez Reyes, hermano del politólogo Gibrán Ramírez, ex candidato de Morena y seguidor de Obrador, ha recibido un total de 4 millones 944 mil 564 pesos entre 2017 y 2021.

De estos 4 millones 944 mil 564 pesos, 2 millones 493 mil pesos los obtuvo en 2019. Y para el ejercicio de 2021 y 2022 se le entregó otro millón 166 mil pesos. Es decir, la mayoría de los apoyos los obtuvo en la 4T.

Así mismo de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, el Conacyt entregó 365 mil 445.36 pesos a Mena Serranía, hija de Florencia Serranía, Directora General del Metro por concepto de subsidios para capacitación y becas, del 2020 a 2021, bajo la coordinación de María Elena Álvarez-Buylla.

Esto resulta ser un fraude generacional, que no piensen que porque son los hijos de políticos están exentos del delito, que recuerden siempre que “todo cae por su propio peso”.

Tras el regreso a clases, 1 de cada

4 niños sale contagiado de Covid-19

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), uno de cada cuatro niños sale contagiado de Covid-19, durante los primeros 11 días de septiembre, tras el regreso a clases presenciales.

Según datos de la dependencia, tras analizar el regreso a clases en menores de 5 a 17, éste ha sido exitoso; sin embargo, es la Dirección General de Epidemiología quien reporta que hay mil 742 casos más que los anunciados oficialmente por la SEP.

Por su parte, madres y padres de familia han manifestado su inconformidad ante la supuesta falta de medidas sanitarias dentro de las aulas, donde además señalan que se permite la entrada a alumnos enfermos.

Cabe resaltar que, aunque la SEP niega que las escuelas sean centros masivos de contagio, el descenso de casos positivos en menores de 5 a 17 años se estancó en la segunda semana de septiembre y se mantiene en un promedio de 642 enfermos diarios.

Asimismo, una encuesta realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), muestra que el 20.1 por ciento de las madres y padres de familia se oponen al regreso presencial de clases a nivel primaria, mientras que para secundaria se opone el 14 por ciento.

El mismo análisis señala la falta de infraestructura

Debería de enviárseles esta información a López Obrador y al Secretario de la Unidad de Salud ya que al parecer no la reciben pues “sus datos” no coinciden con estos datos.

Como vive a sus casi 100 años

Luis Echeverría: Proceso

“Solo y despojado de su riqueza”: Así describe Proceso la vida de Echeverría.

“En 2006 Luis Echeverría Álvarez fue el primer presidente de México sometido a juicio. En noviembre de ese año se libró una orden de aprehensión en su contra como presunto responsable del delito de genocidio por la masacre del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, cuando fungía como secretario de Gobernación, y de la matanza del 10 de junio de 1971 ya como presidente.

A los casi 100 años de edad, Luis Echeverría, quien fuera Presidente de México de 1970 a 1976, vive solo y despojado de las riqueza inmobiliaria que alguna vez ostentara, ya que sus hijos lograron que les donara sus bienes, según publicó la revista Proceso en su edición más reciente.

Echeverría, según señala Proceso, “vive arrinconado en una recámara” de lo que fue su residencia, así lo aseguró en su momento a la revista María Modesta Gil Cedillo, quien fuera su asistente personal durante 25 años y a quien sus hijos del ex presidente despidieron.

Conforme a la información, mediante un juicio laboral en contra de sus herederos dejó al descubierto la fortuna que amasó la familia durante todo este tiempo. Los hijos del ex presidente tendrán que pagar un estimado de 9 millones de pesos a su contador, Raúl Olvera Gómez.

“El juicio ha permitido develar la fortuna que acumuló Echeverría muy al estilo del dictador chileno Augusto Pinochet, pues al mismo tiempo que era enjuiciado políticamente, los negocios familiares se multiplicaban y se hacía más rico junto con su familia”, señaló Proceso, en el reportaje fue firmado por José Gil Olmos.

Es triste ver esta realidad que atraviesa el ex presidente pero también sirve de ejemplo para otros muchos funcionarios ya que así pueden ver lo que sucede cuando abusan del poder.

Y en relación a este personaje recordemos que hoy hace 53 años fue cometido el homicidio de los estudiantes perpetrado por Echeverría, es por ello que deseamos recordarle que el dicho menciona muy claro que “el que a hierro mata, a hierro muere”. Esperemos que Dios se apiade de su alma.

Es importante mencionar que esa responsabilidad cayó directamente en Echeverría ya que él nunca consultó al presidente Gustavo Díaz Ordaz y eso demuestra la falta de respeto hacia el mando superior y por lo que siempre se tienen funestos resultados.

Y también debemos pensar que todos los asesinatos y actos negativos que se han estado llevando a cabo y que han dejado como resultado la muerte de más de 500 mil mexicanos, esa también es una factura más que se va a cobrar y por ello ya se está preparando un juicio en Nuremberg en contra toda esta bola de “diablitos” desalmados.

Que descansen en paz todos los que han sido asesinados.

Los posibles aspirantes

para Quintana Roo 2022

El dirigente morenista Mario Delgado ya tiene un alfiler guinda sobre el mapa de Quintana Roo: presume una posible victoria.

La alcaldesa de Benito Juárez, Mara Lezama, del partido de Morena se perfila como una de las favoritas para la gubernatura de Quintana Roo.

Otros candidatos son la senadora panista Mayuli Latifa Martínez Simón, por la alianza PRI-PAN-PRD y el ex alcalde priísta de Solidaridad, Filiberto Martínez Méndez.

Pero aún faltan ocho meses para la elección, el último minuto tiene 60 segundos y nada hay más difícil que los pactos políticos de largo plazo.

Los procesos de selección, las nominaciones, las campañas y la votación decidirán quién será el elegido.

Se menciona que Roberto Palazuelos Badeaux busca la nominación por parte de Movimiento Ciudadano, pero si el partido naranja no le da la candidatura, podría buscar su nominación con el PVEM.

Debemos mencionar que hay muchos aspirantes a las gubernaturas, pero que quede claro que una cosa es que tengan el “apoyo” de ciertos grupos y otra muy diferente es que cuenten con el apoyo de la población.

Entonces ya veremos si los que tienen aspiraciones llegarán o no, esto es algo que no se puede pronosticar hasta que no se lleven a cabo las elecciones.

Acaban de mover 3 ceros a Bolivia, creo en la moneda, no, eso es también una demostración de la falta de cultura financiera que tienen estos retrasados mentales.

EU teme uso de armas

exportadas a México

Senadores exigen frenar ventas a Marina y policía; critican colusión con el crimen

Senadores de Estados Unidos pidieron al secretario de Estado, Antony Blinken, que se suspenda la exportación de armas a la Secretaría de Marina (Semar) y a policías mexicanas por malos manejos que derivan en abuso a los derechos humanos y la falta de transparencia en los usuarios finales.

Esta petición se da luego de que la Secretaría de Marina pidió la compra de rifles de asalto a Sig Sauer Inc, empresa de origen alemán pero con una subsidiaria en Estados Unidos, por 5.5 millones de dólares.

Esta compra, por ser mayor al millón de dólares, debe ser aprobada por el Congreso, que recibió la solicitud el pasado 29 de julio. El Congreso tiene 30 días para responder, pero hasta el momento se desconoce si se otorgó la licencia.

La carta, firmada el 14 de septiembre por cuatro senadores (Patrick Leahy, de Vermont; Cory Booker, de Nueva Jersey; Jeff Merkley, de Oregon, y Dick Durbin, de Illinois), todos del Partido Demócrata, expresa la preocupación de que las armas que salen de Estados Unidos no tienen mecanismos claros de seguridad para evitar que sean usadas en crímenes.

“Dada la extensa documentación acerca de la infiltración generalizada de las fuerzas policiales mexicanas por parte de organizaciones criminales y la participación policial y militar en atrocidades, esperamos que las secretarías de Estado y de Comercio establezcan mecanismos para garantizar que las armas de fuego estadounidenses no contribuyan a estos delitos”, se lee en el mensaje.

Consultada al respecto, la Semar explicó que la decisión compete únicamente al Congreso de EU, que está en plena libertad de creer cuál es el uso que se le daría a esas armas.

“La Marina no adquiere armamento con esa finalidad y por reglamentos internos y ética propia, siempre será respetuosa en la observación de los derechos humanos”, remarcó.

Estados Unidos tiene un programa para revisar usos finales de armas exportadas, pero no revisa los reportes de violaciones de derechos humanos.

“Igualmente, la Sedena [Secretaría de la Defensa Nacional] nunca ha rechazado la venta de armas a una corporación policial basado en su corrupción ni violaciones a derechos humanos.

Los certificados de usuario final sometidos para armas exportadas jamás identifican a las corporaciones policiales, verdaderos usuarios de estos miles de armas. Por eso suspender la exportación de armas hasta que se detenga su uso por violadores es fundamental”, explicó a El Universal John Lindsay Poland, coordinador de Stop US Arms to Mexico.

Entre 2006 y 2018 la Sedena compró a empresas estadounidenses por lo menos 64 mil 320 armas para policías*, de acuerdo con una investigación del proyecto Stop US Arms to Mexico.

Los casos que citan evidencia del uso de armamento de Estados Unidos en casos que terminaron en abusos a los derechos humanos son Ayotzinapa en 2014 por la policía municipal, en el estado de Tamaulipas por el Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) en los últimos tres años, así como las detenciones a elementos de la Marina por su participación en desapariciones forzadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas en 2018.

En agosto de este año el gobierno mexicano denunció a fabricantes y proveedores de armas en EU alegando que inundan el mercado con armamento atractivo para los cárteles.

Sig Sauer no está dentro de las empresas denunciadas, pero sí ha dado servicio en distintas ocasiones a las fuerzas armadas de nuestro país. Según el United States Census Bureau, entre 2013 y 2019 Sig Sauer vendió 13 mil armas a México que son usadas por las policías.

En 2020, la Guardia Nacional compró además 50 mil pistolas a la firma alemana.

* En una primera versión de este artículo se publicó incorrectamente que eran 311 mil armas. Y esto es una ley que todas las gentes que obran de una manera ilegal y no respetan los protocolos de los países en lo político y en lo comercial pues resulta que son igual de culpables por asociación delictuosa y falta de educación y cultura para respetar lo que por ley se tiene que respetar como empleados, lo que finalmente es lo que son.

El trato de personas ha aumentado un 24% en la República Mexicana y al parecer quieren suspender la venta de armas de Estados Unidos a la policía y a la Marina, ya que mencionan que la mayoría de esas armas, según investigaciones, están acabando en manos de cárteles y de delincuentes comunes. Entonces en el momento que se resuelva el problema de la demanda, Estados Unidos también podría cerrar el suministro de armas y municiones a México, entonces tendría que buscarse la manera de importarlas de China, de Rusia o de donde se pueda, porque ya no permitirán que se les sigan adquiriendo armas sofisticadas de asalto como las que usa el ejército americano.

Viajes de ego que tienen

algunos mandatarios

Hablar del fenómeno del viaje de ego en el que viven y creen todos los políticos debido a que sus simpatizantes o acarreados se pasan aplaudiéndolos todos los días, pero todo sin tener bases de una realidad y es cuando entran en un viaje de ego ya que piensan que son “los elegidos”, pero quien sabe de quién, cómo ejemplo está el caso de Trump, un hombre que promovió un golpe de estado en Estados Unidos con sus propios puercos salvajes que son los que lo representan en el senado y que han ido desenvolviéndose en más y más violaciones y asociaciones delictuosas para llevar a cabo un complot, sin respetar las leyes de Estados Unidos.

Este país está entrando en una situación de pena ajena porque deberían de estar en el banquillo de los acusados porque parecen ser los enemigos de la democracia todos los que están dentro del senado y la cámara de diputados.

Y hasta que no se les juzgue y se les quite el fuero seguiremos viendo cómo los nuevos ricos políticos sólo buscarán el bienestar de ellos mismos y la destrucción de sus pueblos.

Carta dirigida a nuestro amado presidente. (Con todo respeto) Carlos Alazraki

Estimado presidente don Andrés:

El viernes usted cumplió exactamente la mitad de su mandato.

Lo que significa que cuando el mes de octubre termine, a usted le quedarán exactamente 2 AÑOS Y 11 MESES en el trono o lo que es lo mismo que en 2 años y 11 meses, usted se irá a descansar en paz, feliz y contento a su rancho en La Chingada al lado de su querida familia.

Presidente: Usted no sabe qué rico suena en mis oídos 2 AÑOS Y… CONTANDO….

Sí presidente…. ¡2 AÑOOOOOTTTEEESSSS!

Pero en fin presidente, el motivo de escribirle mi Carta Semanal no es ese.

Más bien es hacer un alto en el camino y analizar con usted sus aciertos y desaciertos en su Primer Trienio de gobierno:

Comencemos visualizando sus ACIERTOS:

PERDIÓ LA MAYORÍA EN LAS ALCALDÍAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

PERDIÓ LA ELECCION DE JUZGAR A LOS EX PRESIDENTES.

PERDIÓ EN SU INTENTO DE DESHACERSE DEL INE.

IGUALMENTE, PERDIÓ LA AMPLIACION DE MANDATO DEL MINISTRO ZALDÍVAR.

Creo que estos 4 temas, fueron sus máximos aciertos.

Y para no perder espacio en mi columna, mejor vayamos a sus DESACIERTOS:

Lleva 3 años MINTIÉNDONOS Y ENGAÑÁNDONOS.

TRIPLICÓ el gasto de su estación camionera Felipe Ángeles.

COMPRÓ AL EJÉRCITO Y A LA MARINA.

AUMENTÓ AL DOBLE LA CORRUPCIÓN ENTRE SUS ADORABLES FLOREROS.

TRIPLICÓ LOS FEMINICIDIOS.

LA CONSTRUCCIÓN DE SU TREN CHOCOLATE EXPRÉS Y DE SU REFINERÍA TERRIBLES DESACIERTOS. ¡TERRIBLES!

COMPARADO CON EL GOBIERNO DE FELIPE CALDERÓN, EN SU GOBIERNO, SE TRIPLICARON LOS NÚMEROS DE ASESINATOS.

Y COMPARANDO LOS ASESINATOS EN EL GOBIERNO DE PEÑA NIETO, SE DUPLICARON LOS ASESINATOS.

Otra comparación, aunque sea odiosa.

Peña Nieto dejó al país con 2% de desempleo.

Con usted, ya vamos en 15%.

Otra:

Ni con Calderón ni con Peña Nieto, hubo ausencias de vacunas y medicinas.

En su gobierno…. Para qué hablamos….

Con Fox, Calderón y Peña Nieto, SIEMPRE se privilegió la relación con nuestros socios y vecinos.

Usted, al contrario.

Usted privilegió a 3 DICTADORES ANTIDEMOCRÁTICOS en lugar de darles su lugar a nuestros socios.

Su pleito con España:

Con todo respeto presidente:

LA MAYOR ESTUPIDEZ que a un gobierno se le pudiera ocurrir.

Sobre todo, a un país tan AMADO COMO ESPAÑA.

Presidente: Se me acabó el espacio.

Le concluyo: Creo que, SIN DUDA, usted ha sido en estos primeros tres años, el PEOR PRESIDENTE DE NUESTRA HISTORIA MODERNA.

Usted ha sido: EL PRESIDENTE MÁS MENTIROSO Y MÁS POPULISTA.

El presidente que está AISLANDO a México de todo el mundo desarrollado.

El presidente más vengativo de este México moderno.

El presidente de la inseguridad.

El presidente que se cree dueño de México sin serlo.

El presidente del desempleo.

El presidente que odia a las mujeres y a la clase media.

El presidente hazmerreír de todos los países desarrollados en el mundo.

¡Qué pena…!

Y por último….

USTED HA SIDO EL PRESIDENTE MÁS CRUEL E INHUMANO DE NUESTRA HISTORIA.

No tengo la más mínima duda de que Calderón y Peña Nieto han sido mejores presidentes que usted y ¡POR MUCHO!

Ojalá y en este trienio que le queda, se convierta en un ESTADISTA.

AUNQUE… ¡LO DUDO!

Le deseo lo mejor estos 2 años, 11 meses y 28 días.

¡2 AÑOS!

