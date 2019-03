Reclutarán a hombres y mujeres para Guardia Nacional

Eric Galindo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- En seis días, el 64 Batallón de Infantería y la Décimo Brigada de la Policía Militar arrancarán con el reclutamiento de jóvenes para la integración de la Guardia Nacional, donde se aceptaran únicamente a hombres y mujeres de 18 a 25 años.

El coronel Juan Ramón Corona Valencia, comandante del Batallón, dijo que los jóvenes van a ser reclutados y concentrados en esta ciudad y solo están en espera de órdenes para saber dónde serán enviados para su capacitación.

También te puede interesar: Buscan maestros para la Guardia Nacional

“Si algunos de los interesados tiene duda sobre el reclutamiento pueden acudir a las instalaciones del 64 Batallón de Infantería que se ubica en la avenida López Portillo, frente a la Región 103, donde se les proporcionará los requisitos para que puedan ingresar”.

Mencionó que el nivel mínimo de escolaridad que están pidiendo es secundaria, aunque están en espera de información por parte de los mandos sobre qué otros requisitos se requieren.

Sin embargo, aclaró que en esta ocasión, la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) será flexible en algunas situaciones como el hecho de que se aceptarán a jóvenes que tengan tatuajes en lugares no visibles y que estos no sean ofensivos o lascivos. Los que no van a poder ingresar o aceptar, de forma definitiva son los que tengan perforaciones, porque sería una mala imagen para la institución.

Corona Valencia dijo que por el momento no tienen el programa de capacitación que recibirán los aspirantes a la Guardia Nacional, por lo que ahora se enfocarán únicamente al reclutamiento, que será permanente hasta que haya una nueva orden.

El comandante de batallón mencionó que una vez que los reclutas sean aceptados para la Guardia Nacional, automáticamente se convertirán en soldados y harán las mismas actividades que los militares, posteriormente les van a girar instrucciones los altos mandos para enviarlos a las diferentes unidades en el país.

El coronel Juan Ramón Corona Valencia explicó que según la proyección, el total de los reclutas será de 50 mil, en todo el país, en el lapso que dure el sexenio.