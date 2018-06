Evita enfermarte por el calor y sigue estas recomendaciones

Redacción

CANCÚN, Q. Roo.- La Secretaría de Salud, de la Jurisdicción Sanitaria 2, emite recomendaciones para prevenir daños a la salud por temporada de calor, para cursar esta época sin patologías que pongan en peligro la vida.

Con el objetivo de reducir daños a la salud de la población por temperaturas extremas, esta dependencia emite recomendaciones para prevenir enfermedades por la temporada de calor, que abarca desde la tercera semana de marzo y concluye la tercer semana de octubre, durante este tiempo es importante vigilar factores que favorecen los padecimientos, informa un comunicado.

Entre los daños a la salud por la exposición prolongada al sol, están agotamiento por el calor, quemaduras solares, enfermedades diarreicas producidas por ingerir agua o alimentos contaminados y golpe de calor por exposición prolongada al astro rey, sin ingerir líquidos ni protegerse de los rayos.

En el caso de Quintana Roo, se hace vigilancia de las temperaturas elevadas que producen desde la deshidratación, quemaduras solares hasta golpe de calor, que es cuando el cuerpo absorbe más calor del que puede disipar, la persona puede llegar a presentar temperatura elevada mayor a 39 grados centígrados, dolor de cabeza, fatiga, sed, náuseas y somnolencia entre otros síntomas.

Se llama a los quintanarroenses a no exponerse al sol entre las 11 de la mañana y las 16 horas, que se hidrate frecuentemente, que use ropa holgada de colores claros, que use sombreros y bloqueador solar, aumentar la ingesta de agua y evita bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas, ya que favorecen la deshidratación.

Para mantener una buena salud gastrointestinal, se recomienda el lavado de manos antes de comer, después de ir al baño y después de cambiar pañales; consumir pescados y mariscos bien cocidos o fritos, lavar con agua y jabón, desinfectar con cloro o plata coloidal frutas y verduras que se consumen crudas, y consumo de agua desinfectada, hervida, clorada o purificada.