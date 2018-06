Baches en Chetumal llegaron ‘para quedarse’

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Quintana Roo.- La administración municipal presidida por María Alcérreca Manzanero no cuenta con recursos para reparar los 100 mil metros cuadrados de pavimento con baches en Chetumal, ni los que surjan a causa de las lluvias.

María Luisa de la Vega Mendoza, segunda regidora y presidenta de la Comisión de Obras y Servicios Públicos del Cabildo de Othón P. Blanco, dijo que el presupuesto para trabajar en 2018 ya fue asignado, y no se no destinó un presupuesto extra para atender los hoyos que ocasione la temporada de lluvias, a pesar de que la partida prevista no alcanzará para solucionar la problemática de los baches en la capital.

Señaló que desde hace como un mes personal del ayuntamiento trabaja en la reparación de baches en algunas vías de la capital, pero por las condiciones climatológicas no han avanzado de acuerdo con lo planeado.

Por su parte, Roberto Chim Interián, director general de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del municipio, indicó que solamente trabajarán en el bacheo de algunas avenidas principales, con una inversión de dos millones de pesos.

Expresó que ese recurso les alcanzará para reparar 10 mil metros cuadrados de pavimento, en un lapso de aproximadamente dos meses, pero la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) del estado, hará lo propio con el resarcimiento de 20 mil metros cuadrados, aunque será durante el transcurso de la actual administración estatal.

"No podemos prevenir cuántos nuevos baches surjan con las lluvias".

Indicó que con el presupuesto que el ayuntamiento destinó solamente alcanzarán para reparar 10 mil metros cuadrados de pavimento, que en conjunto con la Secretaría de Infraestructura de Transporte (Sintra) del estado, dependencia que resarcirá otros 20 mil metros cuadrados, sólo alcanzarán a atender el 30% de los 100 mil metros cuadrados dañados por la aparición de baches.

“No podemos prevenir cuántos nuevos baches surjan con las lluvias, pero trataremos de atenderlos con el presupuesto que ya tenemos”, dijo.

En los primeros 10 meses de la actual administración municipal, se repararon 30 kilómetros de baches en vialidades de la capital.