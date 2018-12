Promocionan a Cozumel entre el turismo alemán

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL.- Representantes de 11 agencias de viajes de Alemania recorren la isla Cozumel para conocer sus atractivos y promocionarlos en su país con la intención de vender el destino, informó Pablo Aguilar Torres, representante del CPTQ.

Según datos del INM, de los tres mil 199 europeos que llegaron a Cozumel por la vía aérea de enero a octubre de 2018, el 7.41% eran teutones mientras que el CPTM considera al turismo alemán entre los 10 mejores del mundo con una estancia promedio de 19 noches y la derrama económica de dos mil 160 dólares. Los visitantes representan a empresas que buscan clientes con un alto poder adquisitivo, subrayó.

También te puede interesar: Darán conferencia sobre el consumo y abuso de alcohol

Pablo Aguilar, gerente de promoción del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) en la ínsula, explico que los 11 visitantes conocerán la isla este fin de semana en un "fam trip" o viaje de familiarización con el objetivo de que conozcan de primera mano, como lo hacen los turistas, el destino.

Sitios como los eco parques Chankanaab y Punta Sur, que son emblemáticos del municipio, serían visitados para que se familiaricen son las bondades y bellezas naturales de nuestra isla, recalcó el representante del CPTQ quien destacó que los 11 son representantes de agencias de viajes y ejecutivos de empresa que pertenecen a la organización Willy Scharnow-Stiftung für Touristik (Fundación Willy Scharnow para el turismo) que se enfoca en viajeros de alto poder adquisitivo.

Mencionó que no el turismo alemán no es nuevo en Cozumel aunque no pudo precisar la cifra de teutones que llegan cada año. Agregó que la diversificación turística para el destino es primordial, sobre todo cuando se buscan turismo como el alemán que no solo deja una importante derrama económica, sino que tiene estancias largas.

El Instituto Nacional de Migración (INM) reporta que de enero a octubre del año en curso entraron a Cozumel 237 personas de nacionalidad alemana, convirtiéndolos en los terceros en las estadísticas que provienen del continente europeo.

En la segunda posición están los italianos con un registro de 527 y una representatividad de 16.7% y en primera posición 614 turistas procedentes del Reino Unido con un porcentaje de participación de 19.19%.