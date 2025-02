El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) aprobó, por mayoría, un presupuesto de 226 millones 531 mil 438 pesos para el proceso electoral extraordinario para renovar el Poder Judicial local.

Rubí Pacheco Pérez, consejera presidenta del Ieqroo, comentó que esta es una reducción de 130 millones de pesos 496 mil 581 pesos con respecto al proceso electoral anterior, que se realizó en 2024, cuando se renovaron la Presidencia de la República, las Cámaras de Diputados y Senadores, así como los 11 ayuntamientos y los 25 escaños del Congreso del Estado.

La disminución obedece a una serie de factores, que van desde lo establecido en la ley local, hasta la recomendación de austeridad, de disciplina financiera emanada desde el gobierno del estado.

“Ajustamos todas y cada una de las actividades a lo que enmarca la ley, por ejemplo, se reduce el presupuesto porque no hay financiamiento público para este proceso electoral, ya que al no haber partidos políticos, pues no hay ese financiamiento público, mientras que el año pasado rondó los más de 30 millones aproximadamente, y recuerden que conforme la ley en este año las personas candidatas que participan en este proceso electoral de personas juzgadoras no tendrán derecho a financiamiento público ni privado de terceros. Entonces ahí reduce algo la cifra”.