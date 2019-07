Recorte en la Conade pega a atletas de Quintana Roo

Miguel Maldonado/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El reajuste en la distribución de las becas deportivas que otorga la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), afectó a deportistas quintanarroenses como Rodrigo Orozco Cortés, que sufrió un recorte del 65% en su apoyo mensual.

El campeón nacional e integrante de la selección del país en la disciplina de Luchas Asociadas, dijo que se ha visto afectado por la reestructuración económica que se ha realizado en últimos meses dentro del organismo rector del deporte federal, pues su beca de la que gozaba le fue reducida de cinco mil pesos a tan solo mil 700 pesos mensuales, lo que representa un 65% de disminución.

También te puede interesar: Conquista el estado oro y bronce en las luchas asociadas

“Realmente no nos dijeron nada, sin previo aviso vimos afectada nuestra beca y pensamos que era un error, pero al preguntar nos enteramos que se trató de un ajuste que se hizo a nivel nacional y el cual nos llegó también a nosotros”, lamentó.

Rodrigo Orozco Cortés es medallista de bronce con la selección nacional en el Campeonato Panamericano de Cadetes en el 2017, cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018 y multicampeón nacional.

Señaló que la beca deportiva de la que es acreedor a su esfuerzo y sus resultados, es de vital importancia para él y su familia.

“Esta beca deportiva nos ayuda para quienes nos dedicamos únicamente al deporte y a estudiar, pues con ello es posible solventar nuestros gastos personales y apoyar a nuestras familias”, dijo.

“La verdad es que en mi caso sí me afecta mucho porque la diferencia es considerable, fue más de la mitad que nos han quitado”, agregó.

El atleta detalló que este apoyo económico por parte de la instancia federal lo comenzó a recibir hace apenas un año gracias a su esfuerzo y éste llegaba mes a mes de manera puntual, aunque en últimas fechas se redujo en un 65%.

Los recortes a las becas deportivas fueron expuestos por Cristopher Tronco, nadador paralímpico a principios del pasado mes de junio, luego de que en sus redes sociales escribiera un mensaje bastante fuerte en contra de Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade.

“Estoy molesto y enojado. ¿Cómo es posible que en Conade, después de dos meses que me debía de beca, solo me pague uno? Además teniendo dos records: uno mundial y uno americano, me hayan bajado mi beca que recibía de 6 mil pesos a 2 mil. Es una injusticia. Neta, Ana Guevara, eres de lo peor. ¡Paga lo que nos corresponde!”, escribió el nadador en sus redes sociales.