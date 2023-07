Rector: decisión cargada de política

Por donde sea, hay que celebrar que el rectorado del notario panista Francisco López Mena, y esto lo afirmamos no solo por la muchas razones académicas y administrativas —la más controversial la mencionaremos abajo— que causaron parálisis, desazón y hasta cierto caos en la Universidad Autónoma de Quintana Roo, sino porque fue la Comisión Especial, como en el caso del siempre mal recordado Francisco Rosado May, la que propuso una terna que con cajas destempladas rechazó la Junta Directiva, máxima autoridad de la casa de estudios, pues desagradó al máximo a los universitarios definitorios, todo con tal de quedar bien con los poderes formales y fácticos que ahí lo incrustaron, en momentos en los que —como ahora— la oferta interna era rica, variada y de capacidades fuera de toda duda.

Pero aunque esas mismas y otras nuevas fuerzas tendrán que lidiar en los campus de la máxima casa de estudios del estado —lo cual, insistimos, ya es de celebrar— y no en las viscosas arenas políticas que nada tienen que ver con la academia y el bienestar universitario y social—con esto nos referimos tanto a las personas: académicos, administrativo y estudiantado, como los profesionales egresados y al desarrollo del propio estado, que por misión debe nutrir y perfeccionar con y productos académicos de valía—, aunque ahora no tan fáciles de distinguir como en los tiempos de los turbios manejos de una escuela gubernamental, sujeta a la decisión de un gobernador que tomase en cuenta los mejores réditos para su administración y su propia persona al apoyar a este o aquel grupúsculo o personaje, y no la idoneidad del susodicho funcionario.

Y grilla nuestra de cada día, vénganos hoy: la primer… llamémosle accidente, fue la designación de una terna por una comisión especial que erró de todas todas: ni uno solo de los nombres fue considerado apto siquiera para sacar de ese trío, en el mejor de los casos, al próximo rector de la Uqroo —ojalá que no cambien de abreviatura por habérsele añadido a su nombre la palabra "autónoma", pues sería económicamente absurdo e irrelevante, aunque vemos que la tendencia es hacerlo así—, sino que el paquete fue rechazado completo y sin escatimar adjetivos adversos; sin un usted disculpe, siquiera. Tal era el enojo de la máxima instancia de gobierno de la universidad por la venalidad del trabajo.

Retomemos unas líneas publicadas en este mismo espacio el 24 de junio de 2023:

"Después de abundantes y variopintos autoelogios de la Comisión Especial, esta concluye asegurando que 'el proceso de selección continúa conforme a lo establecido en la convocatoria y será el próximo 16 de agosto cuando el elegido o elegida rinda la protesta de Ley (sic) y asuma la rectoría de la institución'.

"Sin embargo, la publicación de esta terna, muy probablemente perfilada desde mucho antes y a instancias del actual rector Francisco López Mena, causó una inconmensurable molestia entre la comunidad universitaria, pues los severos peros que —como señalamos el lunes, en este espacio—, surgió uno mucho mayor: la máxima instancia de gobierno de la Uqroo, la Junta Directiva, estuvo en total desacuerdo con las apreciaciones susodichas: ¡reprobó!, sí rechazó sin escatimar razones negativas ni airados adjetivos contra los seleccionados. Aquí, más vale reproducir de manera textual los puntos concretos del comunicado oficial de la Junta Directiva que, esta vez, la Comisión Especial decidió no decir 'ni pío':

"'• El pasado 20 de junio la Comisión Especial, encargada de proponer la terna de aspirantes a la Rectoría, entregó a la H. Junta Directiva el acta con los resultados de su 'trabajo' (las comillas son de Café negro). Su propuesta de terna quedó integrada por el Dr. Víctor Andrés Gáber Bustillos, el Mtro. Tirso Juan Ordaz Coral, y la Dra. Lucelly Marianela Roldán Carrillo.

"'• El 27 de junio la H. Junta Directiva, reunida en sesión ordinaria, analizó la sustentación de la terna propuesta por la Comisión Especial, la contrastó con la documentación disponible acerca de todas y todos los aspirantes registrados, y tomó la decisión de no validar la propuesta enviada por considerarla claramente inconsistente con los criterios de evaluación establecidos en el artículo 24 del Reglamento de la Junta Directiva y los apartados VIII y IX de la convocatoria.

"'• El día de hoy, 28 de junio, la H. Junta Directiva notificó por escrito su decisión a la Comisión Especial y la instruyó para que, en el plazo establecido en el artículo 26 del Reglamento de la Junta Directiva, reconsidere en su TOTALIDAD (las letras altas son de Café negro) la terna propuesta, teniendo en cuenta rigurosamente los méritos académicos, la experiencia y la calidad de los planes de trabajo de las y los aspirantes registrados.

"Como resultado de la situación arriba descrita, la H. Junta Directiva deberá realizar ajustes en el calendario de la convocatoria, los cuales se anunciarán oportunamente una vez que la etapa de validación de la terna haya concluido. En ningún caso, los ajustes afectarán el compromiso de concluir el proceso a más tardar el 15 de agosto de 2023, de acuerdo con la fecha establecida inicialmente en la convocatoria."

Lo que sigue, ahora, para quienes estamos siguiendo este proceso electivo, es analizar cada uno de los nombres de la terna que ahora está considerando la Junta Directiva, que afortunadamente no está tomando las cosas nada a la ligera.

Estamos a prácticamente un mes de la designación. Seguiremos platicando sobre el tema, brindando información sobre cada postulante, que —de entrada avisamos a nuestros lectores— tienen sus pros y sus contras —aquí todo es política—, dependiendo, claro, de cada punto de vista.