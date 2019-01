Se queda sin recursos el proyecto del Capta en Cancún

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El estado no tendrá un Centro de Atención y Protección al Turista (Capta) porque la Secretaría de Turismo (Sectur) federal no destinará recursos hacia los estados como parte de los recortes presupuestales.

Marisol Vanegas Pérez, titular de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur), informó que tanto la elaboración del proyecto ejecutivo como la edificación de la obra del Capta, en la zona hotelera de Cancún, iba a ser financiado con dinero 100% federal.

El proyecto iba a tener un costo de 38 millones de pesos, pero con los cambios en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, el financiamiento quedó en “ceros”.

El recurso iba a llegar del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo Federal, como parte del convenio de coordinación y concertación de acciones en materia de seguridad pública.

“Damos por entendido que no vamos a poder avanzar; sin embargo, nosotros ingresamos a finales de año el proyecto, pero vemos que no hay recursos y por lo tanto tendremos que pensar que no se va a hacer por ahora”.

Dijo que esperarán a conocer la política que implementará la administración federal para saber si insisten con la construcción del Centro porque es un proyecto que físicamente contribuye a reforzar la seguridad en todos los niveles.

“En un Capta están físicamente desde la Procuraduría Federal del Consumidor hasta la Policía Federal, estatal, municipal, Cruz Roja, Protección Civil, todos los entes involucrados en la seguridad que se provee en un destino turístico están en un Capta”.

El predio donde la Sedetur proyectó la edificación del Capta se localiza en la avenida Kukulcán con calle Tepen, en la zona hotelera, a un costado de la unidad de Bomberos “Rescate” y actualmente funciona como un estacionamiento público, con una superficie de aproximadamente 720 metros cuadrados (16 x 45 metros).