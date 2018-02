Desaparecen recursos del Fonden de la era borgista

Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Durante la administración de Roberto Borge Angulo, la entidad recibió más de mil millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para obras de infraestructura carretera, naval, educativa, proyectos que hasta ahora no todos han sido concretados, además de que insumos básicos que fueron entregados a los municipios a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), pero no fueron reconocidos por los municipios que dijeron a través de las unidades de transparencia no haber recibido recursos del fondo que se activa por daños causados por fenómenos como lluvias severas, huracanes, tormentas y temblores.

Quintana Roo en 2015 recibió el mayor número de proyectos con apoyos del Fonden que ascendieron a un gasto de 722 millones 751 mil 103 pesos, a poco de que el gobernador ingresó al estado, aunque de acuerdo con el desglose de la Secretaría de Gobernación (Segob) desde 2012 comenzaron los recursos que ese año fueron de 59 millones 167 mil 832 pesos que destinaron a proyectos por lluvias severas del ciclón tropical “Ernesto” para obras en tres municipios; sin embargo, aún están en revisión con el Órgano Interno y conciliación de cifras.

Para 2013 fueron 154 millones de pesos derivados de lluvias severas presentadas en junio; ya en 2014 el recurso fue de 148 millones 804 mil 620 pesos, de los cuales para un proyecto urbano destinaron 12 millones y el estatus es de un proceso jurídico por rescisión administrativa de contrato.

Adicional a los recursos recibidos para proyectos de infraestructura, los municipios recibieron insumos como despensas, láminas, cobertores, colchonetas e impermeables, botas y kits de limpieza.

En 2013 los insumos ascendieron a los 158 mil productos beneficiando a Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Cozumel, Solidaridad e Isla Mujeres y fue a cada sistema municipal que le entregaron los insumos, mediante actas de entrega.

Sin embargo, municipios como Lázaro Cárdenas, Benito Juárez y Solidaridad, a través de sus unidades de transparencia, informaron que no fueron beneficiados de los recursos del Fonden en el período borgista.

Lázaro Cárdenas informó que no recibieron de los Desastres Naturales durante el período de 2012 al 2016.

En el caso del municipio Benito Juárez, informaron mediante la Dirección de Planeación Municipal que de acuerdo con los Programas de Inversión Anual, el municipio no ejerció recursos económicos monetarios del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales.

Incluso la Segob informó que en 2013 por las lluvias severas habían apoyado a 120 mil ciudadanos del municipio con insumos que iban desde despensas, colchonetas y kits de aseo personal, además de litros de agua.

Solidaridad informó que tienen constancia de que hubo una declaratoria de Desastre Natural por ocurrencia de lluvias severas en el municipio de Solidaridad en 2013, 2014, 2015 y 2016; sin embargo, el recurso no fueron ejecutados por el gobierno municipal sino por el gobierno del estado.

En el caso del municipio de Othón P. Blanco detalló que en el caso de 2012 recibieron recursos para apoyar a 24 comunidades con un total de dos mil productores, aunque también recibieron insumos.