Buscarán establecer estrategia en redes sociales

Alejandro García/SIPSE

CANCÚN.- El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) utilizará material fotográfico y de video sin retoque en redes sociales de los sitios turísticos, para mantener la credibilidad, e incrementar la interacción y mantener el crecimiento del destino Andrés Martínez Reynoso, director de mercadotecnia del CPTQ, mencionó que la estrategia que se utiliza en cada comunidad virtual es diferente dependiendo lo que se quiera promocionar; como ejemplo señaló Instagram que es más visual, de ahí que la estrategia sea manejar material orgánico.

Asimismo destacó el repost o retweet (compartir) así como la gente que postea un #Cancún, los cuales jalan hacia la nuestra página principal del CPTQ, para que se vea que la misma gente está contando la historia, lo cual tiene más credibilidad.

“Ahí me gustaría recalcar el tema del material sería orgánico ¿a qué me refiero? A que actualmente detectamos una foto retocada y ya nadie se la cree, entonces ve una foto de la gente en la playa que toman ellos, eso es lo que hay que rescatar, que sea fotos muy reales, actuales”, indicó.

En cuanto al manejo de las redes sociales, dijo que cada estrategia es diferente.

“Instagram es para inspirar por ejemplo, nos funciona muy bien porque somos un destino muy atractivo de manera visual, en cambio Facebook me da la oportunidad de hacer algo más segmentado en la promoción, por ejemplo hago más campañas para que Facebook me diga cuales son las últimas personas que vinieron a Quintana Roo hace cinco años y no ha regresado y así es como puedo atacar con más publicidad; en YouTube puedo meter mucho más contenido que en Instagram que sólo te permite videos de 30 segundos, entonces puedo meter más entrevistas; y Twitter funciona mucho como una herramienta de noticias, que hay que aprovechar y estar contestando”, comentó.