Reducen horario del “toque de queda” en Cozumel

A partir de mañana miércoles el llamado de responsabilidad social, como se le conoce a la restricción a la movilidad en Cozumel, será de nueve de la noche a cinco de la mañana. Hasta el martes el horario de inició de esta restricción era a las 19 horas.

El anunció lo hizo el alcalde Pedro Oscar Joaquín Delbouis la tarde de ese mismo martes a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook.

De acuerdo con datos publicados por la Secretaría de Salud de Quintana Roo al medio día, Cozumel acumulaba 14 muertos por esta enfermedad y 64 personas contagiadas por Coronavirus Covid-19.

El primer caso confirmado de Covid-19 en la isla de las golondrinas se registró el 30 de marzo del año en curso.

El domingo, pese a la restricción que existe de asistir a las playas públicas de la isla por orden de las autoridades federales, familias completas asistieron a la zona oriental para disfrutar de ellas.

