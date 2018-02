Ponen en riesgo reelección de coalición del PRI

Verónica Fajardo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La Coalición por Quintana Roo, conformada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Nueva Alianza (Panal) tiene el conflicto de paridad y peligraría la reelección del municipio de Benito Juárez, porque el dirigente estatal del PRI, Raymundo King de la Rosa, nombró a un varón como candidato para el municipio de Tulum, cuando le corresponde a una mujer, lo que provocó el desequilibrio de la reelección de la candidatura del PVEM, señaló el militante y ex edil por el tricolor, Carlos Cardín Pérez.

La dirigencia estatal del PVEM realizó diversas declaraciones señalando al Panal de no cumplir con la cuota de género en las candidaturas presidenciales de dos municipios, ya que el convenio era con un hombre y una mujer; el PRI con tres hombres y dos mujeres y el Panal tendrá que analizar el esquema que están presentando, porque ellos son los que no están cumpliendo”, admitió el también legislador.

También te puede interesar: María Hadad Castillo, precandidata a la alcaldía othonense

En convención de los delegados del PRI en Cancún, la dirigencia del PVEM estuvo presente y señaló que no realizará ningún cambio con sus candidatos para la presidencia de Benito Juárez y afirmó será, para el actual edil en caso de buscar la reelección, Remberto Estrada Barba, que PRI y Panal deben realizar las modificaciones necesarias.

El dirigente estatal del PRI, Raymundo King de la Rosa, señaló: “Le corresponde a los partidos políticos, el PRI está cumpliendo, no tengo conocimiento de cómo llevan su proceso interno, Panal deberá elegir a sus candidatos y cumplir con la cuota de género”.

Carlos Cardín resaltó: “el dirigente estatal del PRI decidió nombrar a Marciano Dzul Caamal, y le corresponde a una mujer, el Panal sí cumplió con los acuerdos que llegaron en la coalición, el problema es que esto se firmó ante los comités ejecutivos nacionales de los partidos políticos, yo no le veo problema sólo es cuestión de hacer los ajustes convenientes”.

El 29 de marzo es el último día para el registro de las y los candidatos a los puestos de elección popular para el proceso electoral ordinario 2018, el INE envió un comunicado señalando que en la precampaña no se respetaron las candidaturas con la paridad de género entre las coaliciones y de no presentarse el 50/50, el INE no registrará a los candidatos en los puestos que les corresponden a las mujeres.

Para las alcaldías los precandidatos por el PRI son: María Hadad Castillo en Othón P. Blanco; Marciano Dzul Caamal en Tulum, Martín de la Cruz Gómez en Solidaridad, Paoly Perera Maldonado en Felipe Carrillo Puerto, y Pedro Joaquín Delbouis en Cozumel.

El Panal tiene a Alexander Zetina Aguiluz en Bacalar y a Emilio Jiménez Ancona en Lázaro Cárdenas y para Puerto Morelos y Benito Juárez apuntan las reelecciones, Laura Fernández Piña y Remberto Estrada Barba respectivamente, quienes no han sido registrados como precandidatos.