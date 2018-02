Reelección en el SNTE entierra a su 'maestra'

Luego de la sorpresiva noticia sobre la determinación de un juez de revocar el nombramiento de Juan Díaz de la Torre como presidente del Consejo General Sindical del SNTE, el mayor sindicato de América Latina se cimbró de pies a cabeza. El porqué, hasta esta fecha, se otorgó la resolución sobre el amparo que interpusieron tres profesores respecto a la toma de nota del 12 de marzo de 2013, cuando Díaz de la Torre fue proclamado el nuevo emperador de los maestros, tiene que ver más con la guerra sucia de la política que con la aplicación expedita de la ley.

La posibilidad del regreso de la maestra Gordillo al SNTE pronto cubrió de dudas e inquietudes el VII Congreso Nacional Extraordinario. Aun ya con el circo armado para la reelección de Díaz de la Torre, los tentáculos de ya saben quién dejaron clara evidencia de quiénes serían los más interesados en una resurrección. Algunas pistas apuntaron a la migración del polémico nieto de Elba Esther, René Fujiwara, su yerno Fernando González y su fiel banderillero y mozo de estoques Rafael Ochoa a las huestes de Morena.

Con la lumbre en la cumbre, el S.O.S. no se hizo esperar, prontamente la SEP declaró que Juan Díaz seguirá al frente del SNTE, de igual forma la Judicatura Federal señaló que la suspensión provisional no es retroactiva ni cambia acuerdos sindicales previamente adoptados, tampoco serán analizados los acuerdos de la XXXVI Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del SNTE; menos tiene el efecto ni alcances suficientes para establecer que una exdirigente reasuma funciones dentro del SNTE y, para no dejar dudas, aclara que las pretensiones de los quejosos no constituyen la resolución final emitida por el juez. Así de clara fue su defensa.

En una inédita jornada, en menos de diez horas, los asistentes aprobaron los cambios en su estatuto, para desaparecer la figura incómoda del Consejo General Sindical y reelegir a Juan Díaz por seis años más como su presidente, ignorando que Rigoberto Cruz Velásquez intentó acercarse al estrado y presentar el amparo para la suspensión de la toma de nota de Díaz de la Torre y que fue retirado a la fuerza ante el beneplácito de los asistentes y las aclamaciones en apoyo a su nuevo presidente. ¡Vaya circo romano! ¿No que “se debe evitar la tentación de que los dirigentes piensen en asaltar el poder”? Esas fueron sus palabras.