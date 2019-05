Coparmex, inconforme con reforma laboral

Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) quedó insatisfecha con la reforma laboral aprobada, ayer, al considerar que hubo modificaciones de último momento que dejan desprotegidos a trabajadores.

Adrián López Sánchez, presidente de la Coparmex Cancún, mencionó que la reforma contempla que se elijan a los líderes de los sindicatos mediante votación que será organizada por los nuevos órganos creados a nivel nacional, que también revisará cada uno de los contratos colectivos; además los trabajadores pueden presentar por escrito la voluntad de que no aplique la cuota sindical.

López Sánchez comentó que al no pagar las cuotas y pertenecer al sindicato prácticamente no existen beneficios ya que si bien hay multas para las empresas que hagan los descuentos, pero no se informa cuáles serán los beneficios que tendrán los empleados si no pagan cuota.

Afirmó que se dejó la puerta abierta para que los sindicatos puedan arribar a las empresas y desestabilizar las fuentes laborales porque en una misma empresa puede haber más de dos organizaciones sindicales que complicarían la operatividad.

Recordó esto un caso reciente en Matamoros, Tamaulipas, en el que un conflicto sobre un incremento de salario terminó por dejar a miles sin empleos, porque las empresas decidieron no cumplir con las demandas y cerrar sus puertas.

Para el sindicato patronal hubo una urgencia por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), y no por tener la reforma laboral, lo cual preocupa al no ver beneficios claros para los trabajadores.

“Nosotros presentamos varias propuestas para tener una verdadera reforma laboral y los puntos no se tomaron en cuenta, además de que las modificaciones a la ley que se platearon y fueron presentadas al final no se presentaron”, explicó.

La reforma laboral quedó aprobada por el Senado de la República en lo general con los temas de materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. En la que se crean los juzgados laborales y se desaparecen las Juntas de Conciliación y Arbitraje.