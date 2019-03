PRI busca refrendo de 20 mil militantes

Enrique Huerta/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El PRI en Benito Juárez inició el proceso de refrendo de militancia, donde espera una baja de por lo menos siete mil de los 27 mil afiliados actuales, de cara a las elecciones para renovar el Congreso del Estado.

Pedro Reyes Pérez, dirigente municipal del PRI, indicó que este proceso comenzó desde hace tres semanas, y cerrará antes del 15 de abril, con el objetivo de crear un nuevo padrón, pues han hallado inconsistencias.

En el caso de Benito Juárez, dijo que han detectado que por lo menos cuatro de cada diez empadronados no viven en donde indica su registro, por lo que con esta reafiliación podrán ubicar a los simpatizantes.

Reyes Pérez explicó que dentro del proceso se realizará las afiliaciones de los activistas y operadores que trabajarán para ese partido político durante el presente proceso.

“Tenemos 27 mil afiliados en Benito Juárez, pero hay un rango que tiene algunos errores como domicilio u otras cosas que podría reducir el padrón”.

Dentro de las metas está llegar al menos a los 20 mil refrendos en Benito Juárez.

La segunda etapa consistirá en la labor de convencimiento con su círculo íntimo –familia, amigos, etcétera – que deben realizar aquellos que ya se afiliaron.

El líder priísta en el municipio advirtió que aquellos que no se afilien, no podrán representar al PRI en el proceso electoral.

El entrevistado descartó que haya un rechazo generalizado en contra de su partido, luego de los escándalos de corrupción en el que se han visto envueltos algunos de sus miembros y las debacles electorales en 2016 a nivel estatal y en 2018 a nivel federal.

“Muchos piensan que hay un rechazo generalizado hacia el PRI, pero en tierra no es así, no hay ningún rechazo. Sí hay quienes digan ‘con el PRI no quiero nada, muchas gracias’, pero no hay unanimidad en eso”.

Pedro Reyes indicó que para esta campaña, el PRI necesitará una estructura electoral de al menos dos mil 300 personas para cuidar las casillas.