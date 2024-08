Refuerzan Imoveqroo con más patrullas y nuevo personal

El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) presentó 35 nuevas unidades tipo patrulla y 30 nuevos inspectores para reforzar la vigilancia en el sector en toda la entidad.

Rodrigo Alcázar Urrutia, director del Imoveqroo, dijo que tan sólo en el parque vehicular de la institución, se incrementaron 15 unidades respecto a las que se tenía:

Previo al evento en el que se oficializó la entrega de dichos vehículos, el entrevistado detalló que al menos 10 unidades se quedan en el municipio de Benito Juárez, seis se quedan en Solidaridad y “así se irán distribuyendo (en las demás demarcaciones del estado)”.

Sobre los 30 inspectores nuevos, Alcázar Urrutia comentó que se sumarán a la plantilla laboral del Imoveqroo para reforzar la labor de vigilancia en las unidades de transporte público en todo el estado, como la realizada hace unos días en Playa del Carmen, donde se sancionaron a más de 20 camionetas, con multas que van desde los 14 mil pesos hasta los 70 mil.

comentó.

Aclaró que en Cancún ninguna unidad con concesión estatal fue sancionada por incrementar de manera indebida la tarifa.

Al respecto del aumento de las unidades y personal en el Imoveqroo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa dijo que la entrega de 35 patrullas servirá para fortalecer la supervisión y vigilancia del transporte público.