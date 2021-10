Registra Cruz Roja dos días sin casos Covid-19 en Cancún

La Cruz Roja de Cancún reportó que en los últimos días no han brindado atenciones -ya sea en su clínica o de traslado a algún hospital- a personas contagiadas por Covid-19.

Amilcar Galaviz Aguilar, director de Cruz Roja local, refirió que esta es una muestra de un descenso en el número de contagios por esta enfermedad durante las últimas semanas.

Tan solo en los días previos, la Cruz Roja en Cancún había registrado por mucho, tres pacientes al día, hasta que se redujo a cero en las últimas 48 horas.

El entrevistado señaló que el hecho que la población acuda a vacunarse contra el Covid-19, así como seguir las medidas de prevención para evitar contagios, han sido la clave para lograr el descenso en los casos de esta enfermedad que ocasionaron que las autoridades decretaron el avance en el semáforo epidemiológico estatal en la zona norte del estado.

Sin embargo, subrayó que no hay que confiarse y pidió a la población mantener las medidas sanitarias de prevención, como el uso del cubrebocas, el uso de gel antibacterial, el lavado constante de manos, mantener la sana distancia, entre otras.