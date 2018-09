Cuotas y talleres dan millones de ingresos al planetario Sayab

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN.- El planetario Sayab de Playa del Carmen logró una recaudación de casi medio millón de pesos en el primer semestre del año, por concepto de cuotas de recuperación y talleres con costo al público.

El dinero ha sido ocupado en mantenimiento del recinto, sin embargo aún quedan detalles pendientes. De acuerdo con Roberto Rojo Hernández, director del planetario, la entrada principal ya registra el desgaste de pintura por el paso del tiempo y el intenso uso, pero no hay un plan, por el momento, de recuperación.

Una solicitud de transparencia realizada por el sistema electrónico Infomexqroo y respondida por el Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (Coqcyt), a través del número de oficio COQCYT/DG/DAASC/211/2018, da a conocer que el recinto recaudó dos millones 734 mil 593 pesos, desde el 16 de diciembre de 2015, al 5 de junio de 2018.

“Aquí hemos trabajado, ya vamos para tres años, para que no sólo sobreviva. Las cuotas de recuperación que se cobran en taquilla, que no es mucho, se utilizan principalmente para mantenimiento, con estas cuotas de recuperación tenemos que pagar luz, vigilancia, la limpieza, algunas cuestiones como papelería (…) a grandes rasgos lo vamos logrando, con muchas actividades, no sólo para captar el recurso, no es el objetivo, aquí el objetivo es la aportación social del conocimiento, hemos podido hacer que no sea un elefante blanco”, comentó Roberto Rojo.

El planetario Sayab fue inaugurado en diciembre de 2015; hasta la fecha alrededor de 120 mil personas han visitado el recinto, por lo que en teoría, casi la mitad de la población de Solidaridad ha hecho alguna actividad en el lugar.

El establecimiento es autosustentable económicamente, dio a conocer Roberto Rojo y justificó los cobros que realizan en talleres y entradas porque no cuentan con un recurso económico considerable para mantener el planetario.

En otra solicitud de transparencia, realizada también por Infomexqroo con número de solicitud 00632717, se da a conocer que el presupuesto proveniente del erario en 2016 fue de tres millones 411 mil 422.61 pesos; en 2017 fue de cinco millones 170 mil 700 pesos.

Roberto Rojo aclaró que estas últimas cantidades son destinadas para pagar salarios entre el personal que opera el Sayab.